Nelle librerie “Scuole Felici” di Giovanna Giacomini

Dall’amore di Giovanna Giacomini verso il modello Danese dell’educazione 0-6 anni, l’incontro con la cultura Hygge, la passione per il buddismo, nasce “Scuole Felici”

«L’educazione è lo strumento per essere felici. Abbiamo bisogno di rimettere al centro il valore della felicità, non in senso assoluto, ma in modo concreto. Per questa ragione

serve un cambiamento sociale che parta dalla prima infanzia. Un approccio che coinvolga la famiglia e che getti le basi per costruire persone resilienti, soddisfatte, motivate».

Il libro presenta l’esperienza di Scuole Felici, una proposta educativa per la fascia 0-6 anni ispirata ai principi pedagogici del cosiddetto metodo danese e alla filosofia hygge (termine danese intraducibile, che indica un senso di calore e familiarità, ovvero una condizione di benessere psicologico caratterizzata da una serena disposizione d’animo verso la vita). Come spiega l’autrice, le diverse realtà che fanno parte della rete di Scuole Felici offrono un contesto educativo prevalentemente a contatto con la natura, in grado di sostenere e orientare, in termini qualitativi e attraverso una progettualità coerente e intenzionale, lo sviluppo armonico del bambino.

Oltre a illustrare le coordinate teoriche di una pedagogia originale, e ancora poco nota in Italia, il testo fornisce anche preziose indicazioni pratiche a genitori e educatori che vogliano mettere al centro della propria azione educativa la felicità del bambino.

“Ho deciso di scrivere questo libro per parlare di educazione. Nonostante di educazione oggi parlino un po’ tutti. Questo libro, tuttavia, non parla di educazione in senso generale, anche se contiene molte riflessioni applicabili in qualunque contesto, ma piuttosto della mia personale esperienza, della mia vision in educazione, per quanto riguarda in particolare i servizi educativi 0-6 anni. Diciamo allora subito che cosa questo libro non è. Non è un manuale che spiega un metodo. Il mio, in effetti, non è un metodo: preferisco definirlo una filosofia, un modo di vedere l’educazione e, più in generale, la vita. Ho deciso di raccontare la mia esperienza e il mio lavoro perché possano essere di ispirazione per chiunque voglia costruire dei servizi per bambini e famiglie che mettano al centro l’alto valore dell’educazione.” (Giovanna Giacomini)

Un libro non solo per addetti ai lavori ma anche per tutti i genitori che vogliono approfondire l’argomento.

Prezzo: € 16,00

Formato: 15×21

Pagine: 144