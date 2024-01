Nelle librerie “Fuori dalla gabbia” di Luciano Dal Pont

“Fuori dalla gabbia”, il nuovo saggio di costume e di attualità di Luciano Dal Pont, è già disponibile su Amazon e presto sarà in tutte le librerie

Fuori dalla gabbia non è l’esplicitazione di un dato di fatto in essere, ma una chiara esortazione il cui senso è: usciamo dalla gabbia dove un’ideologia imperante sta cercando di tenerci rinchiusi.

E Fuori dalla gabbia è anche il titolo del nuovo saggio di Luciano Dal Pont pubblicato da Brè Edizioni, la dinamica casa editrice veneta con la quale il poliedrico autore milanese ma pavese di adozione ha già all’attivo diversi romanzi, anche se in questo caso ha voluto esplorare il vasto mondo della saggistica.

Fuori dalla gabbia è un attacco estremamente aggressivo e polemico, anche se condito con una certa dose di ironia, al perbenismo, al moralismo, al buonismo e alle varie degenerazioni del politically correct nelle sue forme più invasive nell’evidente disegno di traghettare la società verso l’omologazione di un pensiero unico dominante nell’ambito del quale non sarà più possibile alcuna forma di critica né di dissenso.

Sono dieci capitoli ciascuno dei quali dedicato a un singolo argomento di grande impatto sociale e filosofico ma con un unico filo conduttore a legarli assieme, ovvero quello di un attacco feroce, spietato e senza compromessi proprio al politically correct non tanto nella sua concezione originaria e, come scrive lo stesso Dal Pont nella sua introduzione: “in parte condivisibile nella misura in cui ha indicato l’adozione di un linguaggio e di un comportamento tali da non arrecare offesa verso alcune minoranze o categorie di persone sulla base della loro etnia, del loro credo religioso, del loro ceto sociale, del loro orientamento sessuale, delle loro eventuali disabilità e di quant’altro possa essere ipotizzabile” quanto agli eccessi cui questo fenomeno è andato incontro nel corso di questi ultimi anni, gonfiandosi ed espandendosi fino ad arrivare agli estremi paranoici di oggi.

E in questa ottica l’autore si scaglia senza remore e senza mezzi termini contro le ideologie politiche e le religioni, colpevoli, secondo il suo pensiero, di inibire il soggettivo discernimento individuale in favore di un’omologazione ideologica e dogmatica imposta dall’alto, e contro quelli che egli definisce come i bigotti moralisti benpensanti perbenisti, non mancando di prendere una posizione nettamente di attacco verso la Chiesa Cattolica e i suoi crimini del passato ma anche del presente.

Di notevole impatto si rivelano poi anche i temi riguardanti il sesso e la libertà sessuale, compresa la legittimità dei rapporti sessuali tra adulti e minori in presenza di determinati presupposti, e poi l’eutanasia, la giustizia e il diritto illimitato alla legittima difesa, il libero arbitrio che ciascuno di noi dovrebbe poter essere in grado di esercitare, con una contestuale digressione sul Satanismo Razionalista di La Vey, e infine la politica e la sua disgregazione ideologica e contenutistica, mentre del tutto singolare quanto di una logica inoppugnabile appare la sua visione dell’omosessualità.

Il libro è già disponibile su Amazon in versione sia cartacea che ebook, e a breve sarà in vendita in tutte le librerie.