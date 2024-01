In radio e in digitale “Fuorisede” dei Cactus

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming il nuovo singolo dei Cactus, Fuorisede, per Piuma Dischi e The Orchard

Il nuovo singolo della band CACTUS nasce su TikTok, dove tra i commenti di un video spunta la richiesta: “Scrivi una canzone sui Fuorisede?” Il frontman della band comasca ha sviluppato un format in cui realizza brevi canzoni chitarra e voce su richiesta dei fan, ma tra tutte, Fuorisede è la più di successo in assoluto. Nel giro di pochi giorni viene ricondivisa più di 300 volte, anche da profili con migliaia di followers come Silvia Di Santo e Vita da fuorisede e notata da TikToker con quasi 2 milioni di seguaci come Elena Sofia Picone. Il suono ottiene milioni di visualizzazioni e i CACTUS decidono di registrare la canzone con l’aiuto della produzione di Yanomi e Mario Meli, ex-produttori di Alfa.

Il risultato è un brano energico e ritmato, con le tipiche sonorità pop della band, che parla con un po’ di amarezza e tanta speranza della vita di un ventenne che va a studiare lontano da casa. Il frontman della band è stato a sua volta fuorisede ed ha quindi bene in mente le difficoltà che vanno a braccetto col mettere vent’anni in una minuscola valigia e partire verso l’ignoto.

BIOGRAFIA

CACTUS è una band nata a Como, che ha conquistato il web con varie canzoni virali e facendosi conoscere come la band dell’indie felice. Pubblicano il loro primo singolo a maggio del 2021 e poco dopo esce il loro EP, che ottiene velocemente ottimi risultati grazie ad una forte presenza sui social. A giugno 2022 pubblicano un TikTok virale chiedendo ai fan di contattare eventi nelle proprie città. Nasce così il Tour del Cactus, iniziativa che li porta a esibirsi in giro per l’Italia, con una decina di date organizzate dalla fanbase. Live di punta è l’apertura agli Eugenio in Via di Gioia sul palco del Bergamo NXT Station. Il 28 ottobre esce il loro secondo EP Made in Cina, al cui interno si trova “Che Bella È”, canzone che viene selezionata in tre playlist editoriali. A dicembre hanno l’occasione di esibirsi presso la Santeria Toscana di Milano, in apertura ai Legno, e a marzo 2023 riparte il loro Tour organizzato dai fan. 11 date sparse per tutto il nord Italia in cui hanno potuto condividere il palco con artisti come Dargen D’amico e Pietro Morello. A ottobre 2023 uscirà Fuorisede, singolo che ha già raccolto più di trecento ricondivisioni e oltre un milione di views su TikTok.