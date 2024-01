Da Ludovica Mascheroni completi e jumpsuit in lana vergine e cashmere

I completi in puro cashmere e la jumpsuit in lana vergine e cashmere: le proposte donna di Ludovica Mascheroni per uno stile effortless chic

Completo, in grigio o in beige, in puro cashmere a costa larga, composto da top lupetto smanicato e pantalone con coulisse in vita.

Jumpsuit in lana vergine e cashmere, in blu navy, con colletto alla coreana, quattro tasche e cintura in vita.

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.

LUDOVICA MASCHERONI

