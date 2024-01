Autifony Therapeutics conclude accordo con Jazz Pharmaceuticals

Autifony Therapeutics ha concluso con Jazz Pharmaceuticals un accordo di licenza esclusiva globale per due diversi target di canali ionici associati a disturbi neurologici

Autifony Therapeutics, spinout di GSK, ha concluso con Jazz Pharmaceuticals un accordo di licenza esclusiva globale del valore potenziale di 770,5 milioni di dollari per due diversi target di canali ionici associati a disturbi neurologici.

In base all’accordo Autifony, con sede nel Regno Unito, riceverà da Jazz un pagamento anticipato non rivelato e avrà diritto a ricevere pagamenti di milestone per lo sviluppo, la regolamentazione e il commercio, oltre a royalties su qualsiasi vendita netta futura.

Autifony, che si concentra sullo sviluppo di trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale e altre malattie cerebrali, guiderà la scoperta dei farmaci e lo sviluppo preclinico dei due canali ionici. Prima del completamento dello sviluppo preclinico, Jazz si occuperà dello sviluppo clinico e si assumerà la responsabilità della produzione, delle azioni regolatorie e della commercializzazione.

“Jazz vanta un’eccezionale esperienza nell’avanzamento rapido dei programmi di sviluppo delle neuroscienze e nella commercializzazione efficace di nuove terapie che offrono miglioramenti rispetto agli attuali standard di cura. Questi programmi hanno il potenziale per portare benefici rivoluzionari ai pazienti in una serie di indicazioni”, ha dichiarato Charles Large, CEO di Autifony.

Anche se nell’annuncio sono stati forniti pochi dettagli sulle due attività, i canali ionici sono fondamentali per le funzioni fisiologiche come l’attività dei nervi e dei muscoli. Secondo Autifony, le malattie di questi canali sono associate a mutazioni genetiche e la loro individuazione rappresenta un buon obiettivo per i farmaci di precisione.

La biotech britannica non è nuova a grandi operazioni. Dopo lo scorporo da GSK nel 2011, l’azienda britannica ha mantenuto una partecipazione azionaria. Autifony ha anche ricevuto finanziamenti da Pfizer Ventures nel giugno 2018, quando l’azienda farmaceutica ha versato oltre 600 milioni di dollari nel suo fondo di venture capital, nel tentativo di espandere la portata di Pfizer nelle aziende in fase iniziale.

Autifony ha anche partecipato ad alcune importanti operazioni in Europa. Nel dicembre 2017, Boehringer Ingelheim e Autifony hanno concordato l’acquisizione da parte della casa farmaceutica tedesca della licenza per un farmaco contro la schizofrenia, noto come Kv3.1/3.2, in un accordo del valore massimo di 627,5 milioni di euro (679 milioni di dollari). Il farmaco è una piccola molecola attiva per via orale che all’epoca era in fase di valutazione su pazienti affetti da schizofrenia.