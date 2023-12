Su Rai 1 si brinda al 2024 con “L’Anno che Verrà” in diretta da Crotone

In diretta Tv da Crotone stasera su Rai 1 si brinda all’arrivo del 2024 con “L’Anno che Verrà” con Amadeus: ecco tutti i cantanti sul palco

Il Capodanno di Rai 1 approda per la prima volta in Calabria e sarà ospitato nella storica città di Crotone. Conduttore e direttore artistico di “L’Anno che Verrà”, ancora una volta Amadeus che, da Piazza Pitagora, simbolo della città, saluterà il 2023 per condurre gli italiani nel nuovo anno. Un cast tra musica e leggerezza per riunire davanti ai teleschermi le diverse generazioni.

“L’Anno che Verrà”, trasmesso in diretta da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, è realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Crotone.

Annalisa, Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni tra gli artisti che si esibiranno sul palco. Diretta da dopo il Tg1.