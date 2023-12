“Ron – Un amico fuori programma” in prima visione su Rai 2: la trama

Un’avventura che cambia la vita con “Ron – Un amico fuori programma” che Rai 2 propone in prima visione Tv nella notte di San Silvestro: la trama

Un mondo in cui i robot camminano, parlano e molto spesso diventano i migliori amici dei bambini: è il mondo di “Ron – Un amico fuori programma”, film d’animazione dei registi Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez in onda domenica 31 dicembre alle 23.00 in prima visione su Rai 2.

Barney Pudowski è un ragazzo timido e introverso di undici anni, non ha amici ed è l’unico dei suoi compagni di scuola a non avere un B-bot, robot di ultima creazione. Quando finalmente ne riceve in regalo uno dal padre, che chiama Ron, Barney si rende che il suo robot non funziona come dovrebbe, è molto diverso da quello dei suoi coetanei. I difetti di programmazione di Ron attirano l’attenzione di alcuni cattivi personaggi dell’azienda produttrice che vorrebbero disfarsi del robot. Per Barney e il suo nuovo amico comincia un’avventura che cambierà la loro vita.