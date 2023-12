ParkingMyCar è business case al SMConnect 2023

Digital Marketing, ParkingMyCar diventa business case al SMConnect 2023 di Bologna: Intelligenza artificiale sempre più centrale

ParkingMyCar, la start up attiva in tutta Italia nel campo della prenotazione e del pagamento digitale della sosta, è diventata un business case affrontato nel corso di SMConnect 2023, l’evento di riferimento per i professionisti del digital marketing di tutta Italia, celebrato a Bologna.

“La conoscenza dei dati è fondamentale per costruire azioni di marketing sempre più mirate ed efficaci”, ha detto Luisa Porso, Chief Marketing Officer di ParkingMyCar partecipando al panel su ‘Costumer lifetime value e user classification del business reale’.

Prosegue Porso: “L’analisi Rfm e l’intelligenza artificiale costruiscono le basi per l’empowerment dei cosiddetti ‘first-party data’. Grazie a questo arricchimento e alla segmentazione avanzata nonché alla potenza dell’intelligenza artificiale possiamo suddividere gli utenti per dimensioni e metriche quali interessi, Ltv, profitto. Analizzando in tempo reale e in retrospettiva tutte le campagne di marketing sulla base di queste metriche e dimensioni, possiamo definire azioni strategiche successive in ottica realmente data-driven”.