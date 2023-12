Linea Verde su Rai 1 chiude l’anno a Trieste

Per Linea Verde, in onda stamani su Rai 1, fine anno a Trieste, la città di Margherita Granbassi: le anticipazioni

“Per me al mondo non v’ha un più caro e fido luogo di questo. Dove mai più solo mi sento e in buona compagnia che al molo San Carlo”: Margherita Granbassi, triestina come il grande poeta Umberto Saba, dà appuntamento proprio al molo San Carlo – ora Molo Audace – ai suoi amici e compagni di viaggio Peppone e Livio Beshir per dare inizio a una puntata dedicata alla sua città.

Domenica 31 dicembre alle 12.20 su Rai 1, “Linea Verde” saluta l’anno da Trieste cercando di cogliere l’anima di questo territorio, straordinario crocevia di culture. Margherita, da padrona di casa entra nelle viscere della terra portando il pubblico dentro la “Grotta Gigante”, un’enorme grotta carsica che fa cogliere la struttura geologica di questa terra.

Poi, al Castello di Duino, svela la sua anima romantica. Anima romantica che scopre anche Livio al Castello di Miramare, luogo che racconta dell’amore di Massimiliano d’Asburgo per il mare e per Carlotta. La storia asburgica porta Livio in Slovenia, a Lipica, dove si aprono le porte del più grande allevamento di cavalli ‘lipizzani’ del mondo. Peppone affronta la storia a modo suo: prima sorseggiando un ‘Nero’ in un locale storico della città dove racconta cosa c’è dietro questo espresso triestino, per poi proseguire verso il Carso dove incontra allevatori di maiali e della pecora ‘Carsolina’, una razza di cui rimangono pochissimi esemplari e che è l’unica in grado di resistere anche alla fredda ‘bora’ di Trieste. Il 2023 si chiude in bellezza sulle note di Lelio Luttazzi e un brindisi dalla sua amata Piazza Unità d’Italia.