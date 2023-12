Infarto miocardico: benefici cardiometabolici con dapagliflozin

Nei pazienti senza diabete o insufficienza cardiaca che presentano infarto miocardico acuto e compromissione della funzione ventricolare sinistra, benefici da dapagliflozin

Nei pazienti senza diabete o insufficienza cardiaca che presentano infarto miocardico acuto e compromissione della funzione ventricolare sinistra, dapagliflozin ha migliorato gli esiti cardiometabolici rispetto al placebo. I risultati dello studio multicentrico, a gruppi paralleli, basato su registri, randomizzato, di fase 3 DAPA-MI sono stati presentati alle sessioni scientifiche 2023 dell’American Heart Association e contemporaneamente pubblicati su “NEJM Evidence”.

Non c’è stato alcun impatto del trattamento con dapagliflozin, somministrato una volta al giorno, su un esito composito di morte cardiovascolare o ospedalizzazione per scompenso cardiaco rispetto al placebo.

«Gli esiti dei pazienti con infarto del miocardio sono migliorati considerevolmente. Tuttavia, tale miglioramento è arrivato a un plateau e con un rischio ancora elevato di eventi cardiovascolari e metabolici negativi» ha detto Stefan James, professore di cardiologia presso l’Università di Uppsala e cardiologo interventista presso l’ospedale universitario di Uppsala (Svezia). «Quando abbiamo progettato lo studio DAPA-MI, abbiamo elencato quelli che pensavamo potessero essere i risultati ideali con un farmaco di prevenzione secondaria».

Questi risultati includevano la riduzione dell’infarto miocardico ricorrente, dello scompenso cardiaco e della mortalità, nonché il miglioramento della pressione arteriosa, della funzione renale, dei livelli di glucosio, del peso corporeo, del profilo lipidico, della capacità di esercizio e della cessazione del fumo.

«Ci siamo resi conto che, in effetti, l’inibizione di SGLT2 ha mostrato effetti positivi di quasi tutti questi parametri cardiometabolici. Quindi, potrebbe essere un farmaco di prevenzione secondaria molto efficace» ha detto James.

Studio basato su due registri nazionali, svedese e britannico

Utilizzando i registri clinici nazionali già esistenti in Svezia e nel Regno Unito, James e colleghi hanno arruolato 4.017 pazienti (età media, 63 anni) senza diabete noto o scompenso cardiaco che presentavano infarto miocardico e deterioramento della funzione ventricolare sinistra o onde Q per valutare se dapagliflozin 10 mg una volta al giorno, in aggiunta allo standard di cura, fosse superiore rispetto al placebo.

L’esito primario di interesse era un composito di morte, ospedalizzazione per scompenso cardiaco, infarto miocardico non fatale, fibrillazione atriale/flutter atriale, diabete di tipo 2 di nuova insorgenza, sintomi di scompenso cardiaco misurati mediante classificazione NYHA e diminuzione del peso corporeo del 5% o più rispetto alla visita precedente. Gli esiti secondari di interesse includevano tutte le componenti dell’esito primario, a eccezione della riduzione del peso corporeo.

Al basale, il 65% dei partecipanti aveva un infarto miocardico con sovraslivellamento del tratto ST (STEMI), l’8% aveva avuto un precedente infarto del miocardio e il 2% aveva avuto un precedente ictus. Più dell’80% dei partecipanti stava ricevendo terapie mediche dirette dalle linee guida, tra cui ACE-inibitori, statine, beta-bloccanti e doppia terapia antiaggregante (DAPT).

I risultati ottenuti

La frazione di eiezione del ventricolo sinistro è stata inferiore al 50% per il 66% della coorte. James ha riferito che dapagliflozin, in aggiunta alla cura standard, era superiore rispetto al placebo per l’esito primario, con un rapporto di vittorie di 1,34 (IC 95%, 1,2-1,5; P < 0,001). Dapagliflozin è risultato anche superiore rispetto al placebo per l’esito secondario composito, con un rapporto di successo di 1,2 (IC 95%, 1,04-1,4; P = 0,015), in base ai risultati.

I benefici di dapagliflozin nei pazienti con infarto miocardico e compromissione della funzione ventricolare sinistra o onde Q senza scompenso cardiaco o diabete sono risultati coerenti in tutti i sottogruppi prespecificati, compresi quelli raggruppati per età, paese, sesso, BMI, pressione arteriosa e LVEF basale, glicemia e creatinina.

James non ha riportato problemi di sicurezza inaspettati durante lo studio, con tassi altrettanto bassi di eventi avversi gravi che hanno portato alla morte in entrambi i gruppi (1,5%).

I ricercatori hanno riportato un tasso più basso di nuove diagnosi di diabete di tipo 2 e una significativa riduzione del peso corporeo tra i pazienti che hanno ricevuto dapagliflozin rispetto al placebo (1,65 kg; IC 95%, da 2,12 a 1,18).

«Nei pazienti con infarto miocardico acuto e compromissione della funzione ventricolare sinistra senza precedente diabete o insufficienza cardiaca, dapagliflozin ha dimostrato un beneficio significativo per quanto riguarda i miglioramenti degli esiti cardiometabolici rispetto al placebo» ha detto James.

«Il beneficio cardiometabolico è stato coerente in tutti i sottogruppi prespecificati e non ci sono stati problemi di sicurezza. I tassi di eventi clinici sono stati bassi, senza differenze significative tra i gruppi randomizzati. È importante sottolineare che l’innovativo disegno dello studio clinico basato su registri, che incorpora i dati dei registri clinici nazionali, ha facilitato l’arruolamento efficiente dei pazienti e l’accertamento dei risultati» ha concluso.

Punti chiave:

Dapagliflozin è risultato superiore rispetto al placebo nel ridurre gli esiti cardiometabolici nei pazienti con infarto miocardico e compromissione della funzione ventricolare sinistra senza scompenso cardiaco o diabete.

Anche il peso corporeo è migliorato con dapagliflozin.

Fonte:

James S, Erlinge D, Storey RF, et al. Dapagliflozin in Myocardial Infarction without Diabetes or Heart Failure. NEJM Evid, 2023 Nov 11. doi: 10.1056/EVIDoa2300286. [Epub ahead of print] leggi