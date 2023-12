“Il nemico alle porte” di Jean-Jacques Annaud su Rai Storia: la trama del film

Stasera su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema” il film “Il nemico alle porte” di Jean-Jacques Annaud: ecco la trama

Un film che prende spunto da un episodio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, di cui però non si conosce del tutto la veridicità storica. È il film “Il nemico alle porte” – diretto da Jean-Jacques Annaud e ispirato al romanzo “Enemy at Gates: The Battle for Stalingrad” scritto da William Craig – in onda domenica 31 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”.

Nel ricchissimo cast, Jude Law, Rachel Weisz, Ed Harris, Joseph Fiennes, Bob Hoskins e Ron Perlman. Stalingrado è stretta nella morsa nazista e ogni metro di terreno viene conteso armi in pugno. Il tiratore scelto Vassili Zaitsev abbatte uno dopo l’altro i tedeschi. Il commissario politico Danilov fa di lui un potente mezzo di propaganda. È l’eroe sovietico per eccellenza che non sbaglia un colpo. Un maggiore tedesco, König, decide di sfidarlo sul suo stesso terreno: la precisione nella mira. I due danno inizio a un inseguimento che porterà allo scontro finale.