Il Maestrale: “Euridice” è la seconda parte della raccolta Fonés

In digitale in radio Euridice, nuovo singolo del collettivo pugliese Il Maestrale e seconda parte di φωνές (fonés dal greco, in italiano “voci”)

Disponibile su tutte le piattaforme digitali – distribuito da Artist First – e in radio Euridice, nuovo singolo del collettivo pugliese Il Maestrale e seconda parte di φωνές (fonés dal greco, in italiano “voci”), raccolta dedicata a voci lontane che affondano le origini nel mito e nella tragedia classica ma capaci di sussurrare anche agli uomini di oggi.

Dopo la prima parte Medea, Euridice chiude momentaneamente φωνές che il collettivo pugliese non esclude di estendere in futuro, una raccolta dunque “aperta” a tempo indeterminato.

Il brano parla di quello che non avremmo mai voluto perdere e di quello che non vorremmo perdere mai. “Competere con l’amore della morte, un amore eterno per coloro che ne sono investiti, è una missione impossibile? Neanche Orfeo, graziato dagli dèi, uscì vittorioso da questo macabro triangolo amoroso”.

“E quindi per tenermi stretto ho bisogno che tu mi possa amare come la morte” è questo il significato del grido disperato del ritornello. La morte fa esattamente questo: quando “si innamora” di te non ti lascia più. Tutti dovremmo prendere esempio dall’amore mortale.

“Quando ho scritto questa canzone ero devastato da due perdite, una personale e una artistica: la morte di mia nonna, andata via troppo presto, e la morte di Franco Battiato, il ‘saggio’ omaggiato nella seconda strofa con la citazione a ‘Gli Uccelli’. La mia reazione è stata Euridice e spero che questa canzone possa aiutare ad unirci di più alle persone che non vorremmo mai perdere.” – Nicholas Palmieri, Il Maestrale.

CREDITS

Testo e musica: Nicholas Palmieri

Produzione e mix a cura di Alessandro Grasso.

Mastering a cura di Giovanni Versari.

Hanno suonato:

Alessandra Valenzano: voce

Simona Valenzano: voce, cori, basso elettrico

Nicholas Palmieri: chitarra acustica, chitarra classica

Paolo Colaianni: batteria

Antonio Marzano: cori

Alessandro Grasso: pianoforte

Arrangiamento archi e fiati a cura di Alessio Roma, prodotti presso il Spring Reverb Studio.

Registrato presso 4wall Studio di Alessandro Grasso, Death Star Studio di Marco Fischetti.

Cover e artwork di Dalila Amendola.

COS’È IL MAESTRALE?

IL MAESTRALE è un collettivo di musicisti che fonde con stile e originalità la musica pop rock ed elettropop con l’etnicità delle sonorità mediterranee.

Il loro sound è unico e coinvolgente: il MEI Meeting ha definito il loro genere musicale “mediterraneo post-moderno”.

I membri de IL MAESTRALE hanno condiviso il palco con importanti artisti del panorama musicale italiano come Subsonica, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Eugenio in Via di Gioia, Carl Brave e molti altri. Il 1 giugno 2023 hanno suonato in apertura ai Coma Cose in occasione della ventisettesima edizione del festival nazionale Meeting del Mare.

IL MAESTRALE ha toccato col proprio tour molteplici città, tra cui: Teatro India – Roma // Magazzino Sul Po – Torino // Bravo – Bologna //Officine Cantelmo – Lecce // Tejo – Lisbona // Teatro Comunale Di Cavriglia – Arezzo // Reffen – Copenaghen

Vi è un filo rosso che si lega alla tradizione della Puglia, ma che non rinuncia a sperimentare sonorità dal mondo.

IL MAESTRALE ripercorre radici antiche e immerse nella tradizione: questi uomini e queste donne, nati dalle sponde del mar mediterraneo, si mescolano al mondo portando alta la bandiera della loro terra natìa. Molteplici i luoghi nel barese che hanno ospitato i ragazzi de IL MAESTRALE. Tra i più speciali, lo Stadio San Nicola di Bari, in apertura al match della squadra della loro amata città, la SSC Bari.

Le loro canzoni hanno ricevuto altresì pubblicazioni da parte di RockIt, OndaRock, Tuttorock, il Quotidiano Italiano, la Gazzetta del Mezzogiorno, Euromusica. Infine, il loro secondo singolo, Xanadu, è stato scelto da RAI Radio 2 Indie per la playlist mensile.

IL MAESTRALE è stato il gruppo rappresentante della regione Puglia per le finali nazionali dell’Arezzo Wave, il celebre concorso che ha portato alla ribalta band come i Negramaro, The Zen Circus, i FASK e La Rappresentante di Lista.

IL MAESTRALE è un collettivo, nonché una società di mutuo soccorso, volta al raggiungimento di obiettivi comuni. È composto da:

PAOLO COLAIANNI – batteria

SIMONA VALENZANO – basso e voci

ALESSANDRA VALENZANO – voce e tastiere

NICHOLAS PALMIERI – chitarra e synth

Ma vede la partecipazione di altri componenti tra cui:

DAVIDE CAMPANALE – chitarra

MARIA GESUALDO – autrice

ALICE PALUMBO – fotografa e videomaker