I Bye.Tide in radio e in digitale con “Come mi ricordi”

“Come mi ricordi”, è il nuovo singolo del duo Bye.Tide, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Factory Flaws

I Bye.Tide raccontano così Come mi ricordi: “É una canzone che affronta il tema dello stress lavorativo e dell’alienazione, sottolineando l’importanza di vivere il presente con le persone amate. Il brano offre una riflessione sulla vita contemporanea, invitando l’ascoltatore a riscoprire l’autenticità nella sua esistenza quotidiana.”

Come mi ricordi è una fotografia di come viviamo la vita in tempi frenetici, il suo ritmo incalzante e la produzione electro-dance vibrano sotto un testo sincero e senza filtri.

Bye.Tide è un duo dal suono pop-elettronico formato da Francesco Pellegrin (producer) e Andrea Zambonini (cantante). Il loro suono è caratterizzato da texture elettroniche su melodie e vocals chill-pop. Tra il 2017 e il 2019 rilasciano 5 brani e il loro primo EP interamente in lingua inglese intitolato “No time for you” (2020). Nello stesso anno sentono la necessità espressiva di sperimentare testi italiani nelle loro produzioni rimanendo però fedeli al loro stile, Maldimare è il primo singolo, a cui seguono nel 2021 Amsterdam e Cerotto, Come se ballassimo e Non ti sento più pubblicato nel 2022. Come mi ricordi è il nuovo brano