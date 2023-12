Guerra e emergenza lavoro a “Sorgente di vita” su Rai 3

Domenica 31 dicembre, alle 7.00 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Dopo il 7 ottobre, con la guerra in corso, in Israele si è creata, tra le altre, anche un’emergenza nel mondo del lavoro: trecentosessantamila riservisti richiamati, i lavoratori stranieri scappati, intere zone del paese evacuate, una situazione difficile, soprattutto nell’agricoltura. La società civile si è mobilitata per sostituire i lavoratori al fronte, e sono arrivati gruppi di volontari, non solo da tutto il Paese ma anche dall’estero, per salvare i raccolti. Il racconto di un gruppo di volontari italiani appena tornati.

In sommario anche un viaggio nel Museo Ebraico di Berlino, dove è esposta la mostra di storia e cultura ebraica più grande della Germania, tra oggetti rituali, fotografie, manufatti, documenti, installazioni, video e schermi interattivi, per un allestimento all’avanguardia. Nell’edificio, di grande impatto emotivo firmato dall’archistar Daniel Libeskind, la mostra permanente ricostruisce 800 anni di storia ebraica tedesca a partire dal Medioevo fino all’abisso della Shoah, che nel museo è raccontata dalla stessa complessa architettura, fatta di torri, installazioni, ambienti evocativi e da una struttura che ricorda una stella di David spezzata, frantumata.

E ancora, quella di Ciccio Di Veroli è una storia ricca di colpi di scena: romano, espulso da scuola per le Leggi Razziali e scampato ai rastrellamenti nazisti del 1943, negli anni ’50 gioca a calcio in Serie A come difensore della Lazio. Nel 1967 diventa fotoreporter e segue la Guerra dei Sei Giorni in Israele. Una vita vissuta all’insegna dello sport, del coraggio e dell’intraprendenza, oggi raccontata dal figlio Roberto e dal giornalista Paolo Poponessi nel libro “Una stella in campo”.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai 3, martedì 2 e mercoledì 3 gennaio alle 1.15.