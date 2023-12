Golden Goose celebra la Padel community e lancia la linea STAR

Golden Goose entra a far parte del mondo del Padel per celebrare la sua storia e la sua community, offrendo un’esperienza innovativa per tutti i giocatori

Con la futura apertura dell’Atlante Arena, il Padel Pavilion a CityLife, una delle aree più verdi e frequentate dagli appassionati di sport a Milano, Golden Goose presenta STAR, una nuova linea pensata per gli appassionati di questo sport.

Per dare vita al Padel Pavilion, Golden Goose si unisce a Demetrio Albertini e Lorenzo Alfieri, pionieri di questo sport a livello nazionale ed internazionale con City Padel Milano. La collaborazione è il frutto di una sinergia perfetta per questa ambiziosa impresa.

L’Atlante Arena ospiterà uno store concept di Golden Goose completamente innovativo, presentando un’offerta esclusiva che comprenderà sneakers e abbigliamento, insieme ad una serie di articoli sportivi dedicati al Padel. Ogni prodotto sarà altamente personalizzabile attraverso un esclusivo servizio di Co-Creation del brand.

L’esperienza digitale del Pavilion sarà a cura di WeSmash, un’app per il Padel che agevola l’interazione all’interno dello spazio, dando vita ad una community dinamica sia in campo che fuori.

Il Padel Pavilion disporrà di 6 campi indoor, 1 campo PRO indoor e 2 campi outdoor in stile vintage, tutti dotati di tecnologie all’avanguardia. Al secondo piano, una zona lounge offrirà una panoramica completa sui campi.

Più che una struttura sportiva, lo spazio renderà unica l’intera esperienza del Padel, dal pre al post-partita, offrendo una serie di prodotti e servizi esclusivi incentrati su salute, cura personale, beautye sostenibilità, oltre ad alimenti che migliorano le performance sportive.

L’area esterna includerà una zona dedicata alla fase post-match, dove avranno luogo eventi speciali, caratterizzati da diverse esperienze culinarie e un’atmosfera memorabile.

Sostenuti da valori condivisi e da una forte passione per il Padel, Golden Goose negli anni si è distinta come leader nei prodotti di lusso, nel consumer engagement e nell’interazione con la community, mentre Demetrio Albertini e Lorenzo Alfieri sono stati sin dal principio protagonisti dello sviluppo del padel in Italia come fondatori nel 2017 di City Padel Milano e tuttora con la DA contribuendo alla creazione di numerose strutture e iniziative sia in Italia che all’Estero.