“Bianca” è la nuova canzone dei progetto Casx

Fuori in rotazione radiofonica e in streaming per l’etichetta V4V, il nuovo singolo del progetto CASX dal titolo “Bianca”

É online, per l’etichetta V4V, il nuovo singolo del progetto CASX dal titolo “Bianca“. Continua quindi il percorso dell’alter ego musicale di Arianna Puccio (founder della realtà Studio Cemento) che aggiunge un capitolo alla sua autobiografia musicale dove convivono influenze alternative rock, dark, infinite citazioni cinematografiche, ricordi e qualche rivincita

“Bianca” come la tela su cui sarebbe bello ripartire a riscrivere la nostra vita in maniera diversa. Aprirsi, amare, dedicarsi a qualcuno è una cosa tanto bella quanto spaventosa, specie se in passato è capitato di essere totalmente demoliti da un legame. Si sa che le relazioni peggiori sono quelle che tornano sempre e non smettono mai di tormentarti come fantasmi. Per quanto si cerchi di seppellire tutto ciò che ci ha ferito, senza affrontarle, quelle cose e quelle persone in un modo o nell’altro tornano a galla, soprattutto quando cerchi la serenità di un nuovo amore. Attraverso un sound che spazia tra dream pop e shoegaze l’intento è quello di esorcizzare i dolori e gli spettri dell’amore passato per poter tornare a riemergere e vedere la luce.

SCOPRI IL BRANO:

https://promo.theorchard.com/nvsIkKCkqsUsxXQYgNXM