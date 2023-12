“Barely Lethal – 16 anni e spia” stasera su Rai 4: la trama del film

Su Rai 4 “Barely Lethal – 16 anni e spia” di Kyle Newman con protagonista Hailee Steinfeld, la futura Young Avenger e star della serie Marvel “Hawkeye”: la trama del film

Rai 4 saluta il 2023 con la spy-story in chiave action-comedy “Barely Lethal – 16 anni e spia” di Kyle Newman, in onda domenica 31 dicembre alle 21.20. Megan Walsh ha 16 anni, ma fin da bambina è stata addestrata per diventare una spia.

Stanca della sua routine professionale, sempre in bilico tra la vita e la morte, e desiderosa di essere una teenager come tutte le altre, Megan finge di morire durante una missione finalizzata a catturare la trafficante d’armi Victoria Knox. Sotto falso nome, Megan s’iscrive al liceo, ma i guai non tarderanno a raggiungerla. Interpretato, nel ruolo della protagonista, da Hailee Steinfeld, la futura Young Avenger e star della serie Marvel “Hawkeye”, “Barely Lethal – 16 anni e spia” conta nel cast anche la Sansa Stark de “Il Trono di Spade”, Sophie Turner e due veterani come Jessica Alba e Samuel L. Jackson.