A2A e SIAD insieme per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

A2A e SIAD insieme per la transizione energetica. Accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile

Il Gruppo SIAD, nell’ambito degli obiettivi di sostegno alle rinnovabili e di partecipazione attiva nella riduzione dell’impatto ambientale, e A2A, attraverso la controllata A2A Energia, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA).

L’accordo prevede l’acquisto da parte di SIAD dell’energia rinnovabile prodotta da un impianto fotovoltaico realizzato da A2A. La nuova installazione sarà in grado di generare 15.000 MWh di energia green all’anno, pari al consumo di circa 5.500 famiglie, e consentirà di evitare l’emissione di circa 7.000 tonnellate di CO2eq/anno. Grazie a questa energia verde, la produzione di gas industriali di SIAD sarà ancora più rispettosa dell’ambiente. L’iniziativa si inserisce, infatti, nel complessivo approccio all’insegna della sostenibilità del Gruppo chimico internazionale, condotto attraverso il miglioramento costante dei propri processi produttivi e l’utilizzo crescente di fonti di energia rinnovabile. Il Gruppo SIAD, grazie alle competenze tecnologiche fortemente diversificate, supporta la decarbonizzazione tramite tecnologie per il recupero e riuso efficiente della CO 2 e la transizione energetica con innovazioni e competenze nella filiera dell’idrogeno. Promuovendo una cultura d’impresa sostenibile e continuando a sviluppare per i propri clienti prodotti e servizi in grado di migliorare le performance ambientali.

Per A2A questa iniziativa rappresenta l’opportunità per creare valore assieme ai propri partner, mettendo a disposizione offerte e soluzioni di medio-lungo periodo in grado di supportare concretamente le aziende nel percorso verso la decarbonizzazione. Il nuovo impianto fotovoltaico, grazie alla produzione di energia rinnovabile, consentirà inoltre di contribuire ulteriormente alla transizione energetica, uno dei pilastri del Piano Industriale del Gruppo che mira a favorire lo sviluppo sostenibile del Paese.