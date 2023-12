Tragedia in pista: muore l’ex pilota brasiliano Gil de Ferran

Lutto nel mondo della Formula Uno: è morto per un infarto mentre si trovava in pista l’ex pilota brasiliano Gil de Ferran, aveva 56 anni

L’ex pilota brasiliano Gil de Ferran, 56 anni, è morto ieri a causa di un attacco di cuore che lo ha colpito mentre era al volante in pista: non c’è stato nessun incidente perchè il pilota ha fatto in tempo ad accostare l’auto dicendo di non sentirsi bene. Si trovava al motor racing club privato di Opa-locka, in Florida: mentre guidava al suo fianco c’era il figlio Luke. A dare la notizia della morte di de Ferran è stata la federazione brasiliana dell’automobile.

“Non mi sento bene”, avrebbe detto de Ferran, prima di accostare all’ingresso dei box: l’ambulanza lo ha subito portato in ospedale, ma purtroppo per l’ex pilota non c’è stato niente da fare. Luke non era l’unico figlio dell’ex pilota: aveva anche un’altra figlia, di nome Anna, mentre la moglie si chiama Angela. Dopo aver smesso di fare il pilota, non aveva lasciato il mondo dei motori: era infatti consulente della Mc Laren.