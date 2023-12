Psoriasi: con roflumilast orale si ottiene anche perdita di peso

Nei pazienti affetti da psoriasi il trattamento con roflumilast orale, oltre a migliorare la gravità della malattia cutanea ha comportato una perdita di peso

Nei pazienti affetti da psoriasi il trattamento con roflumilast orale, oltre a migliorare la gravità della malattia cutanea ha comportato una perdita di peso utile ai soggetti con anche un indice di massa corporea elevato, come emerso dai risultati secondari dello studio PSORRO presentati al congresso 2023 della European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

«È stata osservata una perdita di peso clinicamente significativa tra i pazienti trattati con roflumilast orale alla dose di 500 µg una volta al giorno rispetto a quelli sottoposti a placebo» ha sottolineato il relatore Alexander Egeberg, professore di dermatologia all’Università di Copenaghen e consulente senior presso il Dipartimento di Dermatologia dell’Ospedale Bispebjerg, Copenaghen, Danimarca. «Infatti, dopo 12 settimane di terapia, 1 paziente su 3 ha mostrato un calo di almeno il 5% del peso corporeo basale in confronto a nessun paziente con il placebo (35% vs 0%, P<0,05)».

Inoltre, dopo 12 settimane rispettivamente il 17% e lo 0% dei pazienti ha perso almeno il 10% del proprio peso corporeo e il 4% vs lo 0% ha perso almeno il 15%. Dopo 24 settimane di trattamento una percentuale sostanziale di pazienti presentava ancora una perdita di peso ≥ 5%, ≥ 10% o ≥ 15%, rispettivamente nel 30%, 17% e 13% dei soggetti in trattamento attivo in confronto al 9%, 0% e 0% con il placebo.

«Il peso basale più elevato era correlato alla percentuale di perdita di peso, così i pazienti con BMI più alto sono quelli che hanno avuto il maggior calo ponderale» ha aggiunto.

Un effetto collaterale utile per alcuni pazienti con psoriasi

I risultati di efficacia dello studio PSORRO sono stati pubblicati all’inizio di quest’anno e hanno mostrato un miglioramento significativamente superiore dell’indice PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index) con roflumilast orale rispetto al placebo a 12 settimane (35% vs 0%), con un effetto prolungato osservato a 24 settimane (44% contro 40%).

Attualmente negli Stati Uniti roflumilast orale, un inibitore della fosfodiesterasi (PDE) 4, è autorizzato solo per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e in questi pazienti, che tendono ad essere sottopeso per via del loro cattivo stato di salute causato dalla malattia polmonare, la perdita di peso può essere un problema, ha fatto presente Egeberg. Mentre potrebbe essere un vantaggio nei pazienti affetti da psoriasi che sono in sovrappeso o che convivono con l’obesità e hanno parametri cardiometabolici scadenti.

Con roflumilast psoriasi meno grave e riduzione del BMI

PSORRO era uno studio randomizzato di fase II, multicentrico, controllato con placebo, condotto tra il 2021 e il 2022, che ha coinvolto un totale di 46 adulti con psoriasi a placche. Per le prime 12 settimane metà dei pazienti ha ricevuto in doppio cieco roflumilast orale e l’altra metà il placebo, poi tutti i partecipanti sono stati trattati in aperto con roflumilast per ulteriori 12 settimane.

L’endpoint primario era la percentuale di pazienti che raggiungevano una riduzione di almeno il 75% rispetto al basale del PASI (PASI 75) e gli endpoint secondari includevano peso e parametri cardiometabolici.

Al basale nei gruppi roflumilast orale e placebo l’età media era rispettivamente di 38 e 39 anni, il 65% e l’83% erano uomini e il peso corporeo medio iniziale era di 102 kg e 105,1 kg. Dopo le prime 12 settimane di trattamento il peso corporeo è diminuito in media di 5,4 kg nel gruppo roflumilast, con un’ulteriore diminuzione di 1,4 kg entro 24 settimane, portando la perdita di peso media totale a 6,8 kg. In confronto il gruppo placebo ha perso 0 kg a 12 settimane e circa 2 kg a 24 settimane.

La maggior parte dei partecipanti in entrambi i gruppi aveva un BMI basale elevato. Il 70% di quelli in trattamento attivo e il 61% dei soggetti sottoposti a placebo avevano un BMI di almeno 30.

«Volevamo studiare l’impatto del peso corporeo e quindi non abbiamo arruolato pazienti sottopeso. Per essere inclusi dovevano avere un BMI di almeno 20» ha osservato il relatore. «Una scoperta straordinaria è stata il modo in cui lo stato ponderale di alcuni pazienti in base al loro indice di massa corporea è cambiato durante lo studio. Abbiamo potuto vedere persone che passavano da un’obesità di classe 3 fino alla classe 1, così come pazienti in sovrappeso diventare normopeso. Ma la cosa più importante è che non abbiamo avuto pazienti sottopeso, suggerendo che il farmaco è sicuro da usare anche nelle persone con peso normale»

Un effetto ragionevolmente legato alla riduzione dell’appetito

L’effetto di roflumilast sulla perdita di peso potrebbe essere legato alla riduzione dell’appetito. Come con altri inibitori della PDE-4 anche il trattamento orale con roflumilast è stato associato a sintomi gastrointestinali quali nausea, diarrea e dolore addominale, che tuttavia regrediscono ai livelli del placebo abbastanza rapidamente.

«Questo suggerisce che la causa non siano gli effetti collaterali della terapia ma piuttosto la riduzione dell’appetito» ha detto Egeberg. «Si tratta di un potenziale vantaggio e potrebbe offrire ai medici l’opportunità di motivare i pazienti ad alimentarsi in modo più salutare».

Per gli altri parametri cardiometabolici valutati, tra cui pressione sanguigna, emoglobina glicata, colesterolo totale e altri lipidi chiave, creatinina, alanina aminotransferasi e proteina C-reattiva ad alta sensibilità, non sono state riscontrate differenze degne di nota tra i gruppi.

Referenze

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2023 Annual Meeting. Abstract 6626. Presented October 12, 2023 and Presentation D1T04.2C on October 11, 2023.