Prima Fiorello, poi il film “Note d’amore” su Rai 1: ecco la trama

Fiorello si racconta dopo il Tg1 con “Stasera parlo io”. A seguire in onda il film “Note d’amore”, ecco la trama

Fiorello come non lo avete mai visto, né sentito. Per la prima volta lo showman apre letteralmente le porte di casa e si racconta al Tg1 senza veli, paure e ipocrisie. Parla del suo futuro, rivela i segreti di Sanremo, su Amadeus racconta di tutto, racconta la sua vita spericolata – “che rifarei anche con le cadute” – i suoi amici, i nemici, la politica – “vuoi sapere chi ho votato?” – la Meloni babysitter e tanto altro. Un ritratto inedito e intimo dello showman della televisione italiana. In “Stasera parlo io” – in onda sabato 30 dicembre subito dopo il Tg1 delle 20 – il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci intervista Rosario Fiorello.

A seguire in onda la commedia sentimentale di Alexandre Laurent “Note d’amore”. Mélodie lavora come assistente di produzione della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente il pianista si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud, scomparso dalle scene da dieci anni. Se riuscirà a convincerlo a esibirsi in un concerto speciale, potrebbe ottenere un aumento. Ma ha solo tre giorni per farlo. Mélodie partirà alla ricerca del misterioso pianista in un piccolo villaggio di montagna nelle Alpi austriache, dove Michael suona ancora il piano, ma solo nella taverna locale, e ha completamente abbandonato la musica classica. Mélodie con pazienza e creatività dovrà conquistare l’artista e convincerlo a risalire sul palcoscenico. Nel cast Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Brigitte Fossey.