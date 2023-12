Per Libri Scheiwiller fuori “Sguardi femminili sul museo”

Edito da Libri Scheiwiller, “SGUARDI FEMMINILI SUL MUSEO. Interviste di Maurizio Luvizone”, è il nuovo volume della collana Interviews

Edito da Libri Scheiwiller, “SGUARDI FEMMINILI SUL MUSEO. Interviste di Maurizio Luvizone”, è il nuovo volume della collana Interviews, che raccoglie interviste dedicate a personaggi di spicco del panorama artistico internazionale sui temi di più stretta attualità.

Dopo i primi tre titoli dedicati ad architettura (Sguardi sull’architettura contemporanea. Interviste di Fulvio Irace), design (Sguardi sul design contemporaneo. Interviste di Matteo Vercelloni) e teatro (Sguardi sul teatro contemporaneo. Interviste di Fabio Francione), in questo volume concepito come un ragionamento a più voci condotto dal curatore insieme a quindici direttrici e professioniste del settore museale, Maurizio Luvizone riflette sul management nella museologia contemporanea e sulla visione che ciascuna intervistata porta, anche in ottica di transizione verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Partendo dall’assunto che il museo è (o dovrebbe essere) il luogo in cui, più che celebrare il genio di pochi, si provvede alla felicità di molti e dove, più che ricevere risposte, si stimolano domande, il libro riporta alcune conversazioni con donne che, con vari ruoli e in musei diversi, talvolta lontani fra loro (per storia, cultura, dimensione, missione…), stanno cambiando l’idea di museo nel mondo.

Dal dialogo emerge un’idea di museo come “fabbrica culturale” che produce valore immateriale (conoscenza e gusto) e materiale (risorse economiche) da reinvestire per migliorare la bontà del servizio a beneficio del proprio pubblico, un centro di produzione, ricerca e condivisione indispensabile per la crescita economica, sociale e civile del territorio che lo accoglie. Ne discutono con l’autore, fra le altre, Frances Morris, a capo della londinese Tate Modern, Gabriella Belli, già direttrice dei Musei Civici di Venezia, Giovanna Melandri, già presidente del MAXXI di Roma, Andrea Bayer, curatrice del Metropolitan Museum of Art di New York.

Maurizio Luvizone – manager, docente e consulente in gestione delle organizzazioni culturali, scientifiche e non profit. Insegna “Fondamenti di marketing culturale” all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Scheda tecnica

Titolo: SGUARDI FEMMINILI SUL MUSEO. Interviste di Maurizio Luvizone

A cura di: Maurizio Luvizone

Editore: Libri Scheiwiller

Collana: Interviews

Formato: brossura con alette, 13,8 x 21,6 cm

Pagine: 152

Prezzo: € 22,90

Codice ISBN: 9788876447112