Linea Verde Bike su Rai 1 sulla ciclabile tra Trento e Bolzano

Stamani su Rai 1 torna il programma Linea Verde Bike: un viaggio a due ruote sulla ciclabile dell’Adige tra Trento e Bolzano

“Siamo pronti alla vita!”. Con il consueto slogan ormai divenuto familiare, riparte il viaggio di “Linea Verde Bike”, per festeggiare le vacanze di Natale, alla vigilia del nuovo anno: sabato 30 dicembre alle 12.00 su Ra i1. Mutano gli scenari, oggi decisamente invernali, ma non cambia il modo in cui Federico Quaranta e Giulia Capocchi affrontano il percorso, in sella ad una bicicletta, mezzo di trasporto “green” per eccellenza e adatto a tutte le stagioni. Stavolta il percorso proposto attraversa la Ciclabile dell’Adige nel tratto che collega Trento a Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

Percorso interamente in asfalto, alla portata di tutti, da affrontare con una bici da corsa o da viaggio, nella magica atmosfera delle festività natalizie. Il tour parte dal Mercato di Natale di Trento, uno dei classici appuntamenti delle vacanze natalizie, per procedere dunque in direzione Bolzano, meta conclusiva con le sue altrettanto note bancarelle di Natale. Non prima, però, di aver attraversato alcune suggestive località della Val D’Adige, di aver incontrato una splendida realtà agricola a Termeno lungo la celeberrima “Strada del Vino” e di aver conosciuto l’”Unità Cinofila da Soccorso Dolomiten”, organizzazione di volontari che si occupa di ricerca e salvataggio con i cani da valanga, ma anche di prevenzione in caso di terremoti ed altre calamità naturali.

Linea Verde Bike è un Brand Content Generali Italia e Cattolica – Divisione di Generali Italia.