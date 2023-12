Johnson & Johnson rivede al ribasso il tasso di vendite del 2024

Johnson & Johnson ha annunciato le sue prospettive di vendita a lungo termine, prevedendo per il 2024 una crescita delle vendite operative compresa tra il 5% e il 6%

Johnson & Johnson sta abbandonando i suoi storici pilastri per concentrarsi su cancro, depressione e malattie autoimmuni. L’azienda ieri ha annunciato le sue prospettive di vendita a lungo termine, prevedendo per il 2024 una crescita delle vendite operative compresa tra il 5% e il 6%, rispetto alle previsioni dell’8,5%-9% di quest’anno, e un tasso di crescita annuale composto compreso tra il 5% e il 7% tra il 2025 e il 2030.

L’azienda ha annunciato le prospettive di vendita in concomitanza con la riunione degli investitori tenutasi alla Borsa di New York. Ha dichiarato di avere in programma più di 20 nuovi farmaci e più di 50 espansioni di prodotti entro il 2030. Secondo J&J, dieci di questi prodotti sono potenzialmente in grado di generare vendite pari o superiori a 5 miliardi di dollari nell’anno di picco, mentre altri 15 candidati hanno un potenziale compreso tra 1 e 5 miliardi di dollari. Le previsioni si basano sui farmaci attualmente in fase di sviluppo, senza considerare i potenziali accordi all’orizzonte.

L’azienda è fiduciosa sulle sue prospettive di crescita, nonostante l’ingresso dei biosimilari della sua immunoterapia di maggiore successo, Stelara. Nel mercato europeo il biosimilare arriverà il prossimo anno e negli Stati Uniti nel 2025. Stelara è approvato per psoriasi, artrite psoriasica, malattia di Crohn e colite ulcerosa. È il farmaco più venduto di J&J dal 2019, con vendite che raggiungeranno i 9,7 miliardi di dollari. Nel terzo trimestre del 2023. Stelara ha rappresentato un quinto delle vendite di farmaci dell’azienda.

Nonostante il successo dello sviluppo del vaccino COVID-19, J&J si allontanerà dall’uso di vaccini con vettore adenovirus per le malattie infettive. La pandemia ha rivelato che questa tecnologia comportava un effetto collaterale estremamente raro, ovvero coaguli di sangue ed emorragie potenzialmente letali.

“Abbiamo deciso di non continuare a far progredire la piattaforma a causa di questi eventi molto rari ma gravi che si sono verificati con il vaccino COVID e che, in realtà, hanno creato dubbi nella mente delle autorità di regolamentazione sulla piattaforma e avrebbero reso l’ulteriore sviluppo di vaccini molto, molto impegnativo per noi”, ha dichiarato a STAT News John Reed, il nuovo responsabile della ricerca e sviluppo di J&J.

Dopo aver abbandonato l’attenzione per le malattie infettive e i vaccini, una buona fetta della crescita prevista di J&J deriverà dalla linea di farmaci contro i tumori del sangue. I nuovi dati che saranno presentati al meeting annuale dell’American Society of Hematology, che inizia questo fine settimana, potrebbero aiutare il suo anticorpo monoclonale anti-CD38 per il mieloma multiplo (MM) a passare al trattamento di prima linea per questo tipo di tumore del sangue.

Grazie a una partnership con Legend Biotech, Janssen di J&J ha messo in commercio la terapia CAR-T Carvykti per il MM.

J&J sta affrontando anche il morbo di Alzheimer con un anticorpo anti-Tau e un vaccino mirato alla Tau. Anche i programmi per l’immunologia e la salute mentale, con la ricerca sugli antidepressivi e un farmaco che potrebbe mostrare benefici per l’anedonia, sono in prima linea nei piani di crescita a lungo termine dell’azienda.