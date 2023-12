Delphina eletto Gruppo Alberghiero Indipendente più Green al mondo

Delphina è stata eletta come Gruppo Alberghiero Indipendente più Green al mondo agli Oscar del turismo 2023 e festeggia i premi della prestigiosa rivista Condè Nast Traveller

Premi internazionali, riconoscimenti da parte della stampa e dai viaggiatori di tutto il mondo. Il 2023 premia l’impegno a favore dell’ambiente, le azioni sostenibili e l’accoglienza tipica gallurese di Delphina hotels & resorts, catena alberghiera sarda che gestisce e commercializza direttamente 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, prestigiose ville, 6 SPA e residence esclusivi nel Nord Sardegna.

Sei statuette ai World Travel Awards e la vittoria a livello mondiale

L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo è la consacrazione mondiale ai World Travel Awards 2023, gli Oscar del turismo internazionale che hanno premiato Delphina come ‘World’s Leading Green Independent Hotel Group’, il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo. Un riconoscimento che Delphina porta a casa per la terza volta consecutiva, al termine di una cerimonia che si è tenuta a Dubai pochi giorni fa. Un premio a livello globale che segue i cinque riconoscimenti ottenuti ad ottobre 2023 alle edizioni europee e nazionali dell’evento: Delphina hotels & resorts è il gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa e il migliore gruppo alberghiero italiano. Il Resort Valle dell’Erica è stato riconfermato “Europe’s Leading Green Resort” e “Italy’s Leading Green Resort”, cioè il Resort più green d’Europa e d’Italia per il 2023. Premiato anche il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia per il quarto anno consecutivo.

Condé Nast Traveller: le scelte dei lettori per il Readers’ Choice Awards

L’ospitalità di Delphina e la bellezza del Nord Sardegna hanno conquistato anche i 526.518 lettori della prestigiosa rivista di viaggi Condé Nast Traveller che ha assegnato il Readers’ Choice Awards 2023 al Resort Valle dell’Erica 5* di Santa Teresa Gallura e all’Hotel Marinedda 5* di Isola Rossa. Uno dei premi più prestigiosi nel settore dei viaggi, frutto di un’attenta selezione da parte della rivista che per dodici mesi ha vagliato gli hotel e resort che hanno reso indimenticabili i viaggi dei suoi lettori. A partire dal Resort Valle dell’Erica, inserito nella Top 25 Resorts in Europe, i migliori 25 Resort in Europa da parte di Condé Nast Traveler US con un punteggio di 93,53. Premiata anche l’offerta benessere dell’Hotel Marinedda a Isola Rossa, inclusa da Condé Nast Traveller UK tra le Best Destination SPAs in the World, le migliori destinazioni SPA al mondo con un punteggio di 93,38 grazie al suo centro Thalasso & SPA “L’Elicriso”. Un’oasi di 2500 mq specializzata nella talassoterapia con una ricca varietà di programmi, massaggi e trattamenti beauty.

Travelers’ Choice Tripadvisor: sette premi per sette hotel e resort Delphina

Con 7 importanti riconoscimenti, uno per ogni hotel, Tripadvisor premia anche quest’anno la reputazione online degli hotel e resort Delphina con il Travelers’ Choice 2023. Il popolare portale web di viaggi analizza ogni anno recensioni, punteggi salvati dai viaggiatori ed utilizza queste informazioni per premiare hotel e resort che offrono costantemente esperienze di qualità ai viaggiatori di tutto il mondo.

The Telegraph inserisce l’Hotel Capo d’Orso tra i 10 Top Hotel sul mare in Italia

Premiata quest’estate l’eleganza dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA di Palau, unico hotel della Sardegna incluso dal prestigioso quotidiano britannico The Telegraph nella selezione “The best beach hotels in Italy”. Con una valutazione di 9 su 10, il boutique hotel di Palau entra nella selezione dei 10 migliori hotel sul mare in Italia, tra monasteri storici e ville Belle Époque, tra masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso, che la giornalista esperta di viaggi Kate Bolton definisce come “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell’aria”.

Sardegna: vacanze da sogno per Forbes e Traveller

Indiscussa protagonista la Sardegna che con un punteggio di 88,08 si è aggiudicata il Readers’ Choice Awards 2023 di Condé Nast Traveller. Uno dei più autorevoli magazine di viaggi ha eletto la Sardegna come migliore isola del Mediterraneo 2023 davanti a mete prestigiose come Mykonos, Ibiza, Maiorca, Minorca, Rodi, Santorini, Malta, le isole Canarie e la Sicilia.

La Sardegna è anche in cima ai desideri per le prossime vacanze, eletta migliore destinazione al mondo per i viaggi 2024 da Forbes, il magazine americano famoso per le sue classifiche di innovazione, lifestyle e cultura economica. Prima destinazione su 24 mete in tutto il mondo, la Sardegna è l’ideale per gli amanti della spiaggia, cultori della buona cucina e appassionati di archeologia, posizionandosi davanti a prestigiose destinazioni del Giappone, Messico, Grecia, Polinesia francese.