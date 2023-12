Deloitte sarà Knowledge Partner del B7 a presidenza italiana del 2024

Nel 2024 Confindustria guiderà il B7 – la voce dell’industria dei Paesi G7 – di cui Deloitte sarà il Knowledge Partner, supportando la presidenza di Emma Marcegaglia

Nel 2024 l’Italia tornerà a guidare il G7, il forum intergovernativo delle sette maggiori potenze economiche a livello mondiale dei Paesi avanzati. Nell’ambito delle attività connesse, Confindustria guiderà il B7 – la voce dell’industria dei Paesi G7 – di cui Deloitte sarà il Knowledge Partner, supportando la presidenza italiana guidata da Emma Marcegaglia nell’elaborazione dei contenuti dei lavori preparatori e nella scrittura delle dichiarazioni finali. Deloitte, inoltre, è stata Knowledge Partner di Confindustria in occasione del B20 Italia del 2021.

“Il nostro network – dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean – è in prima linea nel mettere a disposizione del B7 le proprie competenze, individuando i fattori abilitanti del potenziale di crescita dell’economia e, ove presenti, gli ostacoli che ne rallentano lo sviluppo. Per affrontare al meglio le sfide del futuro sarà importante costruire un percorso virtuoso assieme a Istituzioni, mondo associativo e imprese, stimolando uno sforzo sinergico che sia guidato dall’innovazione e dalla sostenibilità in scenari sempre più competitivi”.

“Contribuiremo al dibattito tecnico e politico su temi di rilevanza globale – aggiunge Andrea Poggi, Innovation Leader di Deloitte Central Mediterranean – tra cui l’impatto dell’incertezza globale sulle catene del valore, le molteplici transizioni che stiamo vivendo – energetica, climatica, ambientale – la sfida dell’economia dei dati e del digitale, l’attivazione di politiche per un nuovo mercato del lavoro e, senza dubbio, l’impatto rivoluzionario che avrà l’Intelligenza Artificiale. È questa, infatti, una priorità trasversale destinata a rivoluzionare le nostre vite e per la quale, come illustrato dalla Presidente Emma Marcegaglia, occorrerà trovare un compromesso tra opportunità e rischi, per permettere alla business community di esplicitare tutto il suo potenziale”.

Il B7 nel 2024 sarà dunque focalizzato su quattro cluster tematici – sicurezza delle catene del valore, sfide della transizione energetica, climatica e ambientale, regolamentazione dell’economia dei dati e sfida del digitale, e opportunità del nuovo mercato del lavoro – e una priorità trasversale – l’Intelligenza Artificiale. Per ognuno di essi, la missione del B7 sarà quella di redigere concrete e specifiche raccomandazioni politiche per i leader delle maggiori potenze economiche al mondo.

Espressione del settore privato e delle confederazioni industriali dei paesi del G7, il B7 è fra i più autorevoli Engagement Groups istituiti in seno al G7, che nel 2024 sarà presieduto dall’Italia.

Il B7 Italy 2024: Leading the Transitions Together organizzato da Confindustria assume un ruolo chiave nell’identificare e indirizzare le priorità dell’agenda economica globale. Come in occasione del B20 del 2021, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha affidato la guida di questo importante processo a Emma Marcegaglia che, in qualità di B7 Chair, presiederà i lavori coordinando il dialogo con i vertici delle confederazioni industriali dei G7 e avvalendosi di due organi consultivi – uno nazionale ed uno internazionale – composti da CEOs di alto profilo e del supporto di Deloitte Italia, Knowledge Partner del progetto.

I Paesi del G7 rappresentano 775 milioni di consumatori, le loro economie contribuiscono per il 43% al PIL globale e per oltre il 30% del valore degli scambi globali di beni e servizi.

La cooperazione fra i Paesi più industrializzati è più che mai essenziale nell’attuale scenario caratterizzato da turbolenze geopolitiche e geoeconomiche e dal deterioramento della governance multilaterale che, nonostante la straordinaria resilienza delle economie avanzate, prospettano al ribasso l’economia globale con un significativo rallentamento della crescita ed il loro impatto si dispiegherà appieno nel corso del prossimo anno.

Il B7 rivolgerà alla Presidenza italiana raccomandazioni e proposte per rispondere a queste sfide ed avviare un percorso comune di crescita, stabilità e prosperità affrontando in maniera coordinata le urgenti transizioni a cui sono chiamati l’industria, i governi e le società.

Le priorità tematiche si articoleranno su quattro assi prioritari: l’impatto dell’incertezza globale sulle catene globali del valore; le transizioni climatica, energetica ed ambientale; le opportunità poste dalla data economy e dalle tecnologie digitali le sfide legate al mercato del lavoro. Dato il suo rapido sviluppo e pervasività in ogni settore, l’intelligenza artificiale costituirà una quinta priorità trasversale.

Le conclusioni del B7 saranno oggetto di una Dichiarazione Finale che verrà consegnata alla Presidenza italiana del G7 in occasione del B7 Summit che si terrà a Roma alle fine di maggio.