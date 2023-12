Previsioni meteo 29 dicembre 2023: bel tempo fino a Capodanno

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 dicembre 2023: prosegue la lunga fase di tempo stabile con la presenza costante dell’anticiclone sull’Italia

Un campo di Alta pressione di matrice azzorriana ormai da giorni si impone sul Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo di stabilità pressoché generale sull’Italia. Tuttavia i cieli appaiono spesso nuvolosi, specie lungo il versante tirrenico, ma senza precipitazioni associate. Gli effetti dell’Alta pressione si riversano anche sul fronte termico, con temperature che si attestano su valori superiori alla media del periodo praticamente ovunque e in particolare ad alta quota.

Il suddetto campo di Alta pressione di matrice azzorriana terrà sotto scacco la nostra Penisola ancora per alcuni giorni, e la stabilità avvolgerà gran parte della nostra Penisola fino a Capodanno, seppur insidiata da qualche nota di maltempo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo poi un possibile cambiamento proprio con l’esordire dell’anno nuovo: un cavo perturbato di matrice nordatlantica sembra affondare velocemente sullo stivale, innescando un’ondata di maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, possibili pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora molti addensamenti nuvolosi con locali piovaschi sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molti addensamenti sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con locali piogge sui settori tirrenici. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molti addensamenti bassi. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite. In serata nuvolosità in aumento con locali piogge sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

