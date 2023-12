Impianti con pannelli fotovoltaici: come prevenire gli incendi

Ecco quali sono le modalità più efficaci per monitorare e prevenire la formazione di incendi originati dai pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici sono diventati una soluzione sempre più diffusa, non solo tra i privati, ma anche presso le aziende e non è raro trovarli ormai anche sui tetti di capannoni e uffici.

Come tutte le apparecchiature elettriche, tuttavia, anche i pannelli fotovoltaici non sono immuni al rischio di incendi, episodi che non solo possono danneggiare la struttura (e quindi l’attività di produzione), ma anche mettere in pericolo la vita delle persone. Di conseguenza, nei contesti dove vengono utilizzati pannelli fotovoltaici le attività di monitoraggio della temperatura e di prevenzione incendi sono fondamentali e, perché siano efficaci, occorre utilizzare gli strumenti migliori. Come il sistema lineare e ripristinabile di rilevazione incendi LISTEC certificato EN54-22 proposto da Kiepe Electric SpA, azienda specializzata dal 1959 nella selezione, personalizzazione e distribuzione di componenti e impianti per l’industria di processo, così come di dispositivi anticollisione, antincendio, strumentazione per il trasporto pubblico elettrificato e per la sicurezza sul lavoro in quota.

Il sistema LISTEC è costituito da due elementi principali: un cavo sensorico termosensibile SEC15 e un’unità di controllo d-LCON. I sensori termosensibili presenti nel cavo rilevano la temperatura e trasmettono i dati all’unità di controllo (dotata di 16 relè di allarme, interfaccia RS232, RS485 e Modbus LAN), che li elabora e li confronta, tramite uno specifico algoritmo, con le soglie di allarme assoluto e differenziale impostate in sede di installazione. Ciò significa che è possibile stabilire un valore di allarme che riguarda tutta l’area interessata (come può essere l’intera superficie coperta dai pannelli fotovoltaici) e valori singoli relativi a zone più ristrette.

La soluzione proposta da Kiepe Electric SpA per la prevenzione degli incendi nei pannelli fotovoltaici è avanguardistica: non solo, infatti, utilizzando il sistema LISTEC è possibile effettuare un monitoraggio costante della temperatura rilevata, ma anche ricevere, da parte dell’unità di controllo, segnali di pre-allarme e di allarme nel caso vengano riscontrate anomalie. Il sistema LISTEC, infatti, consente di allertare in caso di surriscaldamenti dei moduli fotovoltaici, monitorare le variazioni di temperatura degli inverter tramite sensori esterni e disconnettere in autonomia l’impianto.

In un’ottica di efficientamento energetico, il sistema LISTEC permette anche di visualizzare l’ombreggiatura, il raffreddamento e il surriscaldamento dell’impianto fotovoltaico, garantendo così numerose funzionalità a fronte di un’assoluta precisione, dell’assenza di manutenzione e della possibilità di installazione anche in aree con condizioni ambientali poco favorevoli, come quelle umide o dove sono presenti polveri e gas.

È possibile installare il sistema LISTEC congiuntamente all’installazione dei pannelli fotovoltaici oppure aggiungerlo in un secondo momento.