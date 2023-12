Arriva in libreria “Mondi sotterranei” di Stephen Ellcock

Con “Mondi sotterranei” di Stephen Ellcock un viaggio affascinante sotto la superficie alla scoperta di universi reali e immaginari

Edito da 24 ORE Cultura, “Mondi Sotterranei. Un viaggio affascinante sotto la superficie alla scoperta di universi reali e immaginari” di Stephen Ellcock, è uno splendido volume riccamente illustrato che racconta il mondo sotterraneo dell’immaginazione, territorio di sogni e di incubi, rifugio di demoni e draghi, dimora di tesori e di bocche dell’inferno: un paesaggio attraversato da faglie e crepe, insidioso quanto una zona sismica, che offre sia tormento perpetuo sia promesse di felicità.

In un mondo di superfici, lucentezza, illusioni e prime impressioni, Ellcock sposta l’attenzione su un punto di vista diverso indagando l’immaginario che prospera nell’oscurità, nelle zone di confine tra conscio e inconscio, luce e oscurità, desiderio e realtà, per ricordarci che se anche l’uomo può rivendicare il dominio sulla Terra, in realtà ne ha appena graffiato la superficie e rimane sempre alla sua mercé. Abitiamo infatti un mondo che ci è quasi completamente sconosciuto ed estraneo, condividendo la superficie terrestre con mari e immensi oceani, che in gran parte restano ancora inesplorati e a noi invisibili.

Di Stephen Ellcock 24 ORE Cultura ha pubblicato nella stessa collana anche “La danza cosmica. Alla ricerca di modelli e percorsi in un universo dominato dal caos”, che offre ai lettori una straordinaria selezione di immagini tratte dall’intera storia dell’arte per esplorare l’antica credenza che il cosmo si rifletta in tutti gli esseri viventi.

Stephen Ellcock è un collezionista, scrittore e ricercatore. Ha creato un museo virtuale su Facebook e Instagram, il Social Media Cabinet of Curiosities, che ha attualmente più di 390.000 follower.

Scheda tecnica

Titolo: Mondi sotterranei. Un viaggio affascinante sotto la superficie alla scoperta di universi reali e immaginari

Autore: Stephen Ellcock

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 16,5 x 23 cm

Pagine: 256

Illustrazioni: 300

Prezzo: € 30,00

Codice ISBN: 9788866486909