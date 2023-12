Sclerosi multipla: benefici da iniezioni intratecali di staminali mesenchimali

Miglioramenti cognitivi e dei biomarcatori sierici nei pazienti con sclerosi multipla dopo iniezioni intratecali di staminali mesenchimali

Una nuova analisi ad interim di uno studio in aperto presentato a Milano, durante il 9° meeting congiunto ECTRIMS-ACTRIMS, ha rivelato significativi effetti benefici sulla cognizione e sui biomarcatori oggettivi di neuroinfiammazione e neurodegenerazione in i pazienti con sclerosi multipla progressiva (PMS) trattati con ripetute iniezioni intratecali (IT) di cellule staminali mesenchimali autologhe (MSC).

In 15 pazienti trattati con almeno 2 iniezioni di MSC, 9 hanno fatto registrare un miglioramento tra il 5% e il 18% nel test del cammino (25 feet walking test). Inoltre, il punteggio standard medio di 4 test cognitivi effettuati dai pazienti è migliorato da 0,11 al basale a 0,33 dopo 3 iniezioni di MSC nell’arco di un anno.

Tra i 22 pazienti che hanno ricevuto almeno 1 trattamento con MSC, 13 hanno mostrato un miglioramento nei punteggi del Symbol Digit Modalities Test (SDMT), uno dei principali test cognitivi. In particolare, 6 dei 17 pazienti trattati sono migliorati di oltre 4 gradi nella SDMT in 3 test consecutivi nell’arco di un anno.

Valutate le forme progressive della patologia autoimmune

In questa analisi, l’autrice principale, Petrou Panayiota – dell’Unità di Neuroimmunologia presso il Centro di Sclerosi Multipla e il Centro Agnes-Ginges per la Neurogenetica presso l’Ospedale Universitario Hadassah di Gerusalemme (Israele) – e colleghi hanno valutato principalmente l’effetto sulla cognizione di ripetuti trapianti di MSC nei pazienti con PSM progressiva.

Inoltre, i ricercatori hanno studiato l’andamento dei biomarcatori sierici oggettivi di neuroinfiammazione e neurodegenerazione, in particolare i neurofilamenti a catena leggera (NfL) e la proteina acida fibrillare gliale (GFAP), nel corso della terapia.

Nell’estensione in aperto sono stati arruolati 48 pazienti con sclerosi multipla (SM) secondariamente progressiva (SPMS) o SM primaria progressiva (PPMS) che avevano partecipato al precedente studio in doppio cieco (NCT02166021) con iniezioni di MSC.

Nel precedente studio, randomizzato in doppio cieco, condotto in precedenza da Petrou e colleghi, l’iniezione IT di MSC autologhe derivate dal midollo osseo aveva mostrato robusti effetti clinici e radiologici nei pazienti con SM attiva e progressiva.

I pazienti arruolati avevano avuto evidenza di peggioramento clinico o attività durante l’anno precedente (tra il 2015 e il 2018) ed erano sono stati randomizzati in 3 gruppi: MSC autologhe per via endovenosa (IV) (1 × 106/kg) o iniezioni fittizie (sham).

Questi i test utilizzati e i risultati ottenuti

I ricercatori hanno utilizzato 4 test cognitivi tra cui l’SDMT, il California Verbal Learning Test, il Brief Visuospatial Memory Test e il Controlled Oral Word Association Test per valutare i pazienti al basale – prima del trattamento – e a 4-5 punti temporali dopo la prima iniezione di MSC. Allo stesso tempo, il team ha testato i livelli sierici di NfL e GFAP utilizzando la tecnologia Quanterix (https://www.quanterix.com/simoa-technology/) (SIMOA).

Stando ai dati disponibili, 17 pazienti sono stati trattati con almeno 2 iniezioni intratecali di MSC a distanza di 3-6 mesi e 12 pazienti hanno ricevuto 3 iniezioni di MSC. Per i pazienti trattati, i livelli di NfL si sono ridotti da una media di 15,7 pmol/ml al basale a 12,8 pmol/ml durante l’anno post-trattamento; anche i livelli di GFAP si sono ridotti da 191,4 pmol/ml al basale a 155,4 pmol/ml.

Dopo 6 mesi, la metà dei pazienti nei gruppi MSC-IT e MSC-IV è stata nuovamente trattata con MSC e l’altra metà con iniezioni sham. I pazienti inizialmente assegnati al trattamento sham sono stati divisi in 2 sottogruppi e trattati con MSC-IT o MSC-IV.

Dopo 14 mesi di studio, Petrou e colleghi non hanno osservato alcun evento avverso grave in relazione alla sicurezza del trattamento. Un numero significativamente inferiore di pazienti ha sperimentato un fallimento del trattamento nei gruppi MSC-IT e MSC-IV rispetto a quelli nel gruppo sham (6,7%, 9,7% e 41,9%, rispettivamente, P = 0,0003 e P = 0,0008).

Durante il follow-up di 1 anno, il 58,6% e il 40,6% dei pazienti trattati rispettivamente con MSC-IT e MSC-IV non avevano evidenza di attività della malattia rispetto al 9,7% nel gruppo sham (P <0,0001 e P <0,0048, nell’ordine).

Inoltre, il trapianto con MSC-IT ha indotto ulteriori benefici sul tasso di recidive, sulle variazioni mensili di:

carico di lesioni T2 alla risonanza magnetica;

25 feet walking test;

test del piolo a 9 fori (9-hole peg test);

tomografia a coerenza ottica;

risonanza magnetica funzionale;

test cognitivi.

Nel complesso, il trattamento con MSC è stato ben tollerato e ha indotto effetti benefici a breve termine, specialmente nei pazienti con malattia attiva. In particolare, la somministrazione IT è risultata più efficace di quella endovenosa in diversi parametri della malattia.

I takeaway clinici

Le iniezioni di MSC hanno mostrato risultati promettenti nel migliorare la cognizione e i biomarcatori oggettivi nei pazienti con sclerosi multipla progressiva (PMS), secondo una nuova analisi ad interim.

Una parte significativa dei pazienti con SM trattati con iniezioni di MSC ha sperimentato una maggiore capacità di deambulazione e un miglioramento dei punteggi dei test cognitivi nell’arco di un anno.

La riduzione dei biomarcatori della neuroinfiammazione e della neurodegenerazione suggerisce il potenziale della terapia con MSC di influenzare il decorso della PMS.

Fonte:

Panayiota P, Kassis I, Yaghmour NE, et al. effects of repeated autologous mesenchymal stem cells transplantation on cognition and serum biomarkers in progressive multiple sclerosis: interim analysis of an open label extension trial. ECTRIMS-ACTRIMS 2023, Milano. Abstract n. 3038/P377. leggi