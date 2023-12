Pomandère lancia la nuova collezione Eyewear

Lo stile a portata di vista: l’heritage Pomandère rivive in un’esclusiva collezione di occhiali da sole con 4 modelli

Tutto lo stile di Pomandère a portata di vista. La forza di un gesto, il ricordo di un profumo, l’intimità di un ambiente. Stimoli che riescono a creare atmosfere, per un preciso stile di vita che Carlo Zanuso ha materializzato in Pomandère, con proposte sussurrate, mai imposte che trasmettono l’artigianalità e il valore dell’unicità, rifiutando sempre l’omologazione.

Il progetto di occhialeria nasce nell’estate del 2023 e si inserisce in una solida realtà di brand che muove i suoi primi passi nel 2008 e ad oggi conta una distribuzione mondiale presso oltre 400 boutique multimarca di moda.

I valori fondanti del marchio vengono ripresi in questo ambizioso progetto in cui qualità, design e ricercatezza si fondono, dando vita a forme iconiche.

Combinando funzionalità ed estetica, Pomandère offre la possibilità di scegliere la forma che meglio si addice al proprio viso, allo stile personale o a qualsiasi occasione e lo fa attraverso una sofisticata proposta di colori declinati su una variegata gamma di montature. Per questo progetto Pomandère ha selezionato unicamente materiali di alta gamma, al fine di assicurare una delle migliori qualità presenti sul mercato. La cellulosa ipoallergenica delle montature, come pure le lenti con protezione UV al 100%, sono state scelte per garantire un comfort nell’indosso e una durabilità nel tempo.

Fedele ai principi fondamenti del marchio, anche la linea eyewear “hand made”, prevede una morbida reinterpretazione di silhouette senza tempo, rigorosamente disegnate e prodotte in Italia.

I quattro modelli proposti per questa nuova collezione sono:

Honey, la forma a “occhio di gatto”, grazie alla sua caratteristica linea sinuosa, diventa l’occhiale dallo stile femminile per eccellenza. La loro forma mette in risalto le arcate sopracciliari, attirando lo sguardo verso i punti più alti del viso.

Bitter, una forma molto particolare, caratterizzata dalla sua cornice spigolosa e bassa. La linea stretta e marcata serba un non so che di maschile ma di contro, per effetto della montatura relativamente piccola, si adattano ad ogni viso, donando allo sguardo un alone di fascino e suggestione.

Spicy, caratterizzato dalla sua montatura rettangolare, assicura uno stile esclusivo e unico. Ideale per visi rotondi e a forma di cuore, questo stile senza tempo risulta attrattivo e donante per la maggior parte delle persone.

Crunchy, Uno stile ripreso dal passato, con una chiara influenza degli anni ’50 e ’60. Questo modello, dalla montatura squadrata oversize, ha una forma semplice ma sofisticata, che può conferire un tono deciso a tratti del viso morbidi e arrotondati.

La natura particolarmente materica che distingue il mondo Pomandère, oltre alla cura meticolosa e profonda rivolta ai dettagli e alla passione per l’interior, si esplica sulla scelta, non casuale, di collaborare con Premiata Ceramica, un progetto artistico di ceramica contemporanea made in Italy. Da questa sinergia nascono dei display progettati esclusivamente per la linea eyewear. Diplay in ceramica in cui ricerca e matericità si fondono per fare vita ad un supporto che innalza e valorizza, non solo in senso figurativo, il progetto e la sua importanza all’interno della collezione.

Ciascun occhiale è poi riposto con cura all’interno di un sacchettino, custodito in una scatola che riporta il logo della linea eyewear e che si trova inciso anche sulle montature. Il nuovo logo è rappresentato da un accento che serba in realtà un grande significato: non solo il riprendere l’accento presente in Pomandère, ma anche il voler porre l’accento su un progetto ambizioso quale quello della nuova linea eyewear, il desiderio di voler prestare attenzione e valorizzare anche i minimi dettagli.