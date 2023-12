Il TOUGHBOOK 55mk3 Panasonic ancora più versatile

Il TOUGHBOOK 55mk3 Panasonic definisce lo standard nel mobile computing rugged per qualsiasi applicazione, con potenza di elaborazione “Raptor Lake”, modularità e connettività

Panasonic Connect annuncia la disponibilità della terza versione del suo notebook rugged modulare leader di mercato, il TOUGHBOOK 55. Il dispositivo aggiornato è adatto ai ruoli sempre più vari dei lavoratori mobili moderni, indipendentemente dall’attività o dall’applicazione. Bilancia perfettamente le esigenze di connettività, flessibilità e facilità d’uso con robustezza, lunga durata della batteria e sicurezza.

Progettato per chi lavora in mobilità

Il TOUGHBOOK 55mk3 rappresenta un enorme passo in avanti. Consente agli utenti nei settori delle utilities, dei servizi sul campo, dell’automotive, dei servizi di emergenza e della difesa di sfruttare prestazioni superiori, connettività migliorata e crescente modularità, adattandosi alle diverse esigenze dei lavoratori mobili.

Per renderlo il dispositivo rugged più personalizzabile sul mercato, Panasonic ha migliorato ulteriormente il design modulare con l’aggiunta di un nuovo slot di espansione posteriore, dotato a partire da gennaio 2024 di una quarta interfaccia USB Type-A e di una seconda interfaccia USB Type-C, ideale per i trasferimenti di dati ad alta velocità. Lo Slot Universale TOUGHBOOK resta presente, per consentire di sostituire una serie di periferiche con un semplice click.

La potenza di elaborazione aumenta fino del 12,7% (PC mark10) con il processore Intel® Core™ i5 di 13° generazione con tecnologia Intel vPro® (Raptor Lake). Per coloro che richiedono prestazioni impareggiabili per le applicazioni più impegnative, il nuovo processore opzionale Core™ i7 con tecnologia Intel vPro® offre un aumento della potenza di calcolo fino al 17,4% (PC mark10). Altri miglioramenti includono connettività eSIM e Dual SIM migliorata per comunicazioni accurate e affidabili in movimento, Wi-Fi di ultima generazione (Intel® Wireless 6E AX211) che seleziona la larghezza di banda ottimale per risparmiare la carica della batteria e connettività Bluetooth 5.3** aggiornata. Questa ultima versione Windows 11 Pro del TOUGHBOOK 55 è disponibile anche con driver Windows 10, per coloro che devono ancora passare al nuovo sistema operativo.

A prova di futuro per le esigenze di settore

Il TOUGHBOOK 55 è ideale per gli ingegneri impegnati nella R&S del settore automotive, che necessitano di un notebook robusto e affidabile per affrontare condizioni difficili, sia che si tratti di test in luoghi remoti, in camera termica o su una pista di prova. Con l’acquisizione dei dati di telemetria in tempo reale, il dispositivo è in grado di gestire facilmente enormi volumi di dati grazie alle sue capacità di archiviazione e connettività superiori.

In ambito utilities e riparazioni sul campo, il TOUGHBOOK 55 si distingue per le sue molteplici opzioni di configurazione e connettività, nonché per i sistemi legacy e le porte specializzate. Per la difesa e i servizi di emergenza, infine, il TOUGHBOOK 55 offre elevati livelli di protezione dei dati come PC Microsoft Secured-core e livelli di connettività mission-critical.

Oltre ad offrire un design dal peso ridotto e un grado di protezione IP53 contro polvere e schizzi d’acqua, il TOUGHBOOK 55 è in grado di resistere a urti e cadute fino a 90 cm* e di operare a temperature comprese tra -29°C e +60°C*.

Ecosistema sostenibile

Per coloro che desiderano dotare la propria forza lavoro mobile di questa ultima versione del device, non c’è bisogno di temere costi aggiuntivi. Il TOUGHBOOK 55mk3 è infatti compatibile con la maggior parte dell’ecosistema di periferiche – come batterie e caricabatterie – della gamma TOUGHBOOK 55.

“Il TOUGHBOOK 55mk3 alza l’asticella dei dispositivi rugged in grado di adattarsi perfettamente alle richieste dei clienti, indipendentemente dalle loro esigenze. Con la sostenibilità al centro del nostro approccio di economia circolare, offrire un notebook rugged affidabile e fit-for-purpose, in grado di servire per anni gli utenti finali in una varietà di settori, è un vero punto di svolta”, ha dichiarato Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager di Panasonic Mobile Solutions Business Division.

* Test effettuato da un laboratorio indipendente di terze parti secondo MIL-STD810H.

** La versione Bluetooth dipende dalla versione di Windows11