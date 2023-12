I Little Less Pain online con una nuova canzone

I Little Less Pain pubblicano il nuovo singolo “What I say”: in radio e in digitale un inno alla resilienza e alla determinazione

I Little Less Pain, band alternative rock lombarda, hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “What I say” ( https://open.spotify.com/track/2vuSqTn7BOEWvwAEcEIyAQ?si=fe45c60ce06349ed ). Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali mondiali, è un inno alla resilienza e alla determinazione.

“What I say” è un pezzo energico e vibrante, che mescola una base rock alle liriche hip hop. Il testo racconta delle difficoltà incontrate dalla band, quando ha avuto a che fare con individui poco onesti, che predicano bene, dicono che vogliono sostenere i musicisti, ma poi pensano a un tornaconto economico e personale.

“Questa canzone è un messaggio di speranza e incoraggiamento per tutti coloro che non vogliono arrendersi, anche di fronte alle difficoltà”, ha dichiarato Lara, la cantante della band. “Speriamo che possa ispirare le persone a lottare per i propri sogni”.

“‘What I say’ è un brano che ci rappresenta molto”, ha dichiarato Fabri, il batterista della band. “È una canzone energica e coinvolgente, che trasmette un messaggio positivo. Siamo molto orgogliosi di questo singolo e speriamo che possa essere apprezzato dal pubblico”.

E’ uscito anche il lyric video su YouTube ( https://youtu.be/2UEvtoSGmrs?si=r0J2lafugmAaGivv ) che accompagna il brano, Un video davvero suggestivo, dalle atmosfere particolari, energiche, proprio come lo spirito della band.

I Little Less Pain sono una band alternative rock formatasi nel 2021. La band è composta da Lara (voce), Ale (basso), Fabri (batteria) e Frank (chitarra). Hanno pubblicato due singoli, Burn and Drown e The Tide.