Gabapentinoidi e oppioidi più prescritti agli anziani dopo la chirurgia

Le prescrizioni di gabapentinoidi e oppioidi sono aumentate nei pazienti anziani dopo interventi chirurgici e quasi tutte le procedure hanno avuto un aumento in entrambi i tipi di prescrizione. È quanto mostrano i dati del registro americano Medicare e sono stati pubblicati su JAMA Network Open.

Il campione analizzato comprendeva quasi 500.000 persone; è stato calcolato un aumento del tasso di nuove prescrizioni postoperatorie di gabapentinoidi pari al 2,3% nel 2014 al 5,2% nel 2018 (p<0,001), secondo Tasce Bongiovanni, dell’Università della California a San Francisco, e co- autori.

Nello stesso periodo la prescrizione di oppioidi è aumentata, dal 56% al 59% (p<0,001), mentre la prescrizione concomitante è quasi triplicata, passando dall’1,6% nel 2014 al 4,1% nel 2018 p<0,001).

“L’uso del gabapentinoide come risparmiatore di oppioidi non sembra risparmiare la percentuale di pazienti che ricevono prescrizioni postoperatorie di oppioidi da una procedura chirurgica, il che è preoccupante per un farmaco che ha i suoi rischi intrinseci, soprattutto se usato in concomitanza con oppioidi,” hanno osservato Bongiovanni e colleghi.

“Sebbene vi siano variazioni tra i tipi di procedura, quasi tutte le procedure hanno visto un aumento sia nella prescrizione di gabapentinoidi che di oppioidi”, hanno aggiunto. I gabapentinoidi, gabapentin e pregabalin, sono approvati per le convulsioni e altre indicazioni limitate, ma sono ampiamente prescritti off-label per il dolore.

Una recente meta-analisi ha rilevato che i gabapentinoidi erano associati a una minore intensità del dolore postoperatorio, ma l’effetto non era clinicamente significativo.

Gli effetti collaterali comuni dei gabapentinoidi comprendono sonnolenza, vertigini, visione offuscata o doppia e difficoltà di coordinazione e concentrazione.

Nel 2019, l’FDA ha messo in guardia sui gravi problemi respiratori che potrebbero verificarsi nei pazienti che utilizzano gabapentin o pregabalin e che presentano fattori di rischio respiratorio. Questi fattori includono l’assunzione di oppioidi o altri farmaci che deprimono il sistema nervoso centrale, condizioni come la malattia polmonare ostruttiva cronica che riducono la funzione polmonare e l’età avanzata.

Bongiovanni e coautori hanno utilizzato i dati di Medicare per valutare le tendenze di prescrizione da gennaio 2013 a dicembre 2018, studiando 494.922 pazienti naive ai gabapentinoidi di età pari o superiore a 66 anni sottoposti a una delle 14 comuni procedure chirurgiche (escludendo la cataratta).

I ricercatori hanno definito la prescrizione postoperatoria come una prescrizione compilata da 7 giorni prima di una procedura a 7 giorni dopo la dimissione dall’intervento. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti dimessi presso strutture infermieristiche qualificate.

L’età media dei pazienti era 73,7 anni. Più della metà (53,9%) erano donne. La maggior parte dei pazienti (86,0%) erano bianchi; il 5,1% era ispanico e il 4,9% era nero. Un totale di 18.095 pazienti (3,7%) hanno ricevuto una nuova prescrizione di gabapentinoidi nel postoperatorio. La variazione nei modelli di prescrizione del gabapentin in base alla razza e all’etnia è stata minima.

Tuttavia, la prescrizione di gabapentin variava in base al tipo di procedura.

Mentre la riparazione iniziale dell’ernia inguinale comprendeva il 4,9% degli interventi chirurgici totali, ad esempio, rappresentava solo lo 0,9% del nuovo gruppo di prescrizione di gabapentinoidi.

Le procedure più comuni tra le persone che hanno ricevuto nuove prescrizioni di gabapentinoidi sono state l’artroplastica totale del ginocchio (6,0%),l’artroplastica totale dell’anca (5,9%), la laminotomia lombare o laminectomia lombare (4,6%) e la colecistectomia laparoscopica (4,3%).

Le prescrizioni di oppioidi sono aumentate durante il periodo di studio di 5 anni, ma gli equivalenti medi di morfina orale (OME) hanno oscillato.

Gli OME medi sono stati 436 nel 2014, 471 nel 2015 e 379 nel 2018 (p<0,01). Un OME di 436 equivale a 58 compresse di ossicodone (5 mg ciascuna), mentre un OME di 379 equivale a 51 compresse.

“L’aumento della percentuale di prescrizioni di oppioidi nello stesso periodo è continuato nonostante il maggiore uso di gabapentinoidi, farmaci pensati per risparmiare oppioidi”, hanno sottolineato Bongiovanni e coautori. “L’aumento della prescrizione di oppioidi può essere bilanciato dal fatto che l’OME per paziente è diminuito; tuttavia, tale diminuzione è stata solo l’equivalente di sette compresse da 5 mg di ossicodone”.

Lo studio presentava diversi limiti, hanno riconosciuto i ricercatori come l’utilizzato dei dati Medicare solo della Parte D, che non hanno catturato i pazienti che hanno ricevuto la fornitura di farmaci dalla farmacia dell’ospedale. Gli autori hanno inoltre escluso i pazienti con piani Medicare Advantage.

“A causa della indisponibilità dei dati Medicare, la nostra analisi è terminata nel 2018, quindi non siamo stati in grado di valutare se ci fossero stati ulteriori cambiamenti negli anni più recenti, soprattutto alla luce dei dati più recenti sulla mancanza di efficacia dei gabapentinoidi”, hanno osservato Bongiovanni e coautori. “È possibile che, sebbene la prescrizione di gabapentinoidi fosse in aumento, ora stia diminuendo”.

Bongiovanni T, et al “Trends in the use of gabapentinoids and opioids in the postoperative period among older adults” JAMA Netw Open 2023; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.18626.

