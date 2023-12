“Cattedrali per principianti” è il nuovo singolo di Varanasi

Su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Digital) il nuovo singolo del progetto Varanasi dal titolo “Cattedrali per principianti“

E’ su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Digital) il nuovo singolo del progetto Varanasi dal titolo “Cattedrali per principianti“. Un nuovo capitolo che segue il precedente singolo “Lucy” per la band che nasce dalle ceneri dei Japan Suicide e che prosegue il suo percorso verso un nuovo album in uscita quest’autunno in collaborazione con l’etichetta I Dischi Del Minollo, qui convivono influenze che derivano dal cantautorato rock italiano degli anni Novanta e vibes di oscurità post-punk.

Nelle arcate riverberano ipotesi: maledirai, riderai, ritornerai? Storia di un matrimonio, di un fallimento annunciato o di un’impresa, di malinconia e illusioni, come si conviene. Onda su onda, incedere incerto, finale aperto.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/4fiKv7ZX1eZjxnS5a7MutM?si=FmLFTFIeSCuACuUjjl4UXw