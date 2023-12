Vincitore Festival di Sanremo: i bookmaker snobbano Mahmood, il Volo e Diodato

Festival di Sanremo: per gli ex vincitori Mahmood, il Volo e Diodato quote proibitive, i bookmaker puntano su Geolier e Alessandra Amoroso

Secondo i bookmaker saranno le novità a prendersi la scena al Festival di Sanremo: gli esperti di Planetwin365 e Better puntano su cantanti che non hanno mai vinto né partecipato alla kermesse: Alessandra Amoroso e Geolier, offerti vincitori tra 3,65 e 4, riferisce Agipronews. La febbre da Sanremo è ormai sempre più contagiosa, e da oggi, a meno di due mesi dal via alla 74esima edizione, sono aperte le iscrizioni al FantaSanremo, competizione che da qualche anno accompagna il Festival della Canzone Italiana mettendo premi in palio e coinvolgendo sempre più appassionati.

Protagonista di questa competizione “parallela” nel 2021 è stata Annalisa, pronta ora a tornare in Liguria dopo un cambiamento nel proprio stile musicale che l’ha portata a scrivere diverse hit: il trionfo della sua “Sinceramente” oscilla tra 6,75 e 8. Aria di alta classifica anche per Angelina Mango, che prenderà parte al suo primo Festival diciassette anni dopo l’ultima partecipazione del padre: in quota la giovane cantante è proposta vincente tra 8 e 9. Torneranno invece a Sanremo i Negramaro, pronti a prendersi la scena a diciannove anni dall’esordio sul palco del Festival e offerti dai bookie a 11.

Secondo gli esperti di Planetwin365 e Better, dunque, sembra lontano il ritorno alla vittoria per Mahmood, già due volte sul gradino più alto del podio e offerto a 13, come riportato da Agipronews. Quote complicate anche per altri campioni delle scorse edizioni: il Volo e Diodato si giocano a 16, mentre Emma Marrone, grande appassionata di FantaSanremo, vede la seconda vittoria al Festival a 23.