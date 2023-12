Trovato morto Lee Sun-kyun, il protagonista del film “Parasite”

Trovato morto Lee Sun-kyun, l’attore del film premio Oscar ‘Parasite’. Secondo quanto riportano i media sudcoreani, potrebbe trattarsi di suicidio

Lee Sun-kyun, l’attore diventato popolare per il film premio Oscar ‘Parasite’, è stato trovato privo di vita nella sua auto in un parco di Seul. Non sono ancora state chiarite le circostanze della morte. Secondo quanto riportano i media sudcoreani, potrebbe trattarsi di suicidio.

LO SCANDALO CHE HA TRAVOLTO LEE SUN-KYUN

Lee Sun-kyun ha raggiunto il successo mondiale grazie alla sua partecipazione in ‘Parasite’, dove interpretò il ruolo del ricco capofamiglia Park Dong-ik. La pellicola, diretta da Bong Joon-ho, è stata acclamata dalla critica, ricevendo nel 2020 la Palma d’oro al Festival di Cannes e 4 premi Oscar, tra cui Miglior film, diventando il primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere tale riconoscimento.

Nell’ottobre 2023 Lee fu travolto da uno scandalo, quando fu indagato per uso di droghe. Da quel momento la carriera dell’attore ha subito un brusco arresto e la sua immagine è stata compromessa. In una recente intervista con la stampa sudcoreana, Lee si era scusato pubblicamente per l’accaduto, sentendosi particolarmente in colpa per il dolore arrecato alla sua famiglia.