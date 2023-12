Sanguinamento tratto gastrointestinale: bene metoclopramide

La metoclopramide può essere efficace per i pazienti con sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore, ma c’è scarsità di dati sperimentali pubblicati

La metoclopramide può essere efficace per i pazienti con sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore, ma la scarsità di dati sperimentali pubblicati ne ostacola l’uso, secondo quanto presentato al meeting scientifico annuale dell’ACG.

Sebbene comunemente utilizzata per migliorare la visualizzazione endoscopica nei pazienti con sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore, la metoclopramide non dispone dell’evidenza e del supporto delle linee guida dell’altro farmaco procinetico, l’eritromicina.

Tuttavia, poiché la metoclopramide è meno costosa dell’eritromicina e viene somministrata tramite iniezione anziché infusione, può comunque offrire vantaggi nella cura del paziente.

Reymunde Duran DA, et al. Hanno condotto una meta analisi sull’uso della metoclopramide nel contesto del sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore.

“Nella pratica clinica, l’eritromicina ha ricevuto l’approvazione delle linee guida da circa un decennio ormai perché esiste un solido insieme di prove per il suo utilizzo in questo contesto”, ha evidenziato Faisal S. Ali, autore dello studio e membro della McGovern Medical School presso UTHealth Houston.

“Sfortunatamente, la metoclopramide non ha gli stessi benefici dell’eritromicina in termini di prove scientifiche. Sull’eritromicina sono stati pubblicati studi, con meta-analisi effettuate che hanno mostrato un segnale a favore di una migliore visualizzazione quando viene eseguita l’endoscopia. Sfortunatamente per la metoclopramide, non è così”.

Per determinare se possano esserci prove sufficienti per l’uso della metoclopramide nel sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore, Ali e colleghi hanno condotto una revisione sistematica di Medline ed Embase per identificare studi che confrontassero la metoclopramide con i gruppi di controllo. I ricercatori hanno anche eseguito una meta-analisi dei punteggi di visualizzazione endoscopica.

Secondo i risultati dello studio, i ricercatori hanno identificato sei abstract di studi randomizzati e controllati, che hanno arruolato 236 pazienti nel gruppo metoclopramide e 214 nel gruppo di controllo. Tuttavia, solo due studi hanno preso in considerazione la dose e il protocollo di utilizzo della metoclopramide. Tra i sei abstract, i ricercatori hanno anche trovato numerosi endpoint studiati, tra cui il numero medio di trasfusioni di globuli rossi, l’endoscopia di secondo controllo, i coaguli ritenuti nello stomaco, il sangue residuo nello stomaco, il punteggio di visualizzazione endoscopica e la durata del ricovero in ospedale.

Ali e colleghi hanno anche osservato che quattro degli abstract utilizzavano il punteggio Avgerinos modificato per quantificare la visualizzazione endoscopica. Di questi, un abstract ha riportato un miglioramento della visualizzazione endoscopica nel gruppo metoclopramide, ma non era statisticamente significativo; un secondo abstract non ha riportato differenze nella visualizzazione o nella significatività statistica. Tuttavia, nei due abstract rimanenti è stato osservato un miglioramento della visualizzazione endoscopica e della significatività statistica per la metoclopramide.

Nella loro meta-analisi comparativa, i ricercatori hanno scoperto che l’uso di metoclopramide era collegato a migliori punteggi di visualizzazione endoscopica nell’antro (differenza media standardizzata=0,33; IC al 95%, 0,11-0,55; I2=0%), corpo (SMD=0,3; IC al 95%, 0,03-0,58; I2=36,24%), fondo (SMD=0,94; IC al 95%, 0,08-1,8; I2=92,93%) e punteggio Avgerinos modificato totale (SMD=0,42; IC al 95%, 0,2-0,64 ; I2=0%) rispetto al gruppo di controllo.

“Dal punto di vista delle prove, la cosa che mi colpisce è che, dei sei studi, abbiamo scoperto che nessuno di essi è pubblicato oltre una forma di abstract – questo è semplicemente sorprendente per me”, ha detto Ali. “Non penso che ciò sia dovuto al fallimento degli sforzi di pubblicazione da parte dei ricercatori che hanno condotto le sperimentazioni. Devono aver provato a presentarlo da qualche parte; semplicemente non è mai stato accettato”.

Ali ha aggiunto: “Mettendo insieme questi abstract, abbiamo ottenuto un segnale a favore dell’uso della metoclopramide nella visualizzazione endoscopica del fondo, del corpo, dell’antro e nel punteggio di visualizzazione endoscopica totale. Questo è un segnale abbastanza coerente, anche se non è basato su un insieme di prove robuste, è coerente in tutti i settori; ciò rafforza il fatto che abbiamo bisogno che questi studi vengano pubblicati”.

Una volta che questi studi saranno pubblicati nella loro interezza, Ali ha osservato che i ricercatori potrebbero essere in grado di utilizzare i dati per determinare “l’effettiva certezza delle prove” per la metoclopramide nei pazienti con sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore.

“In questo momento, la certezza delle prove per la metoclopramide è molto bassa”, ha evidenziato. “E potrebbe passare da molto basso a basso una volta pubblicati i dati dello studio. C’è un reporting limitato, non c’è standardizzazione, le cose non vengono pubblicate fino in fondo. Se affrontiamo questi problemi in modo da consentire una meta-analisi di tutti i dati provenienti da tutti e sei gli studi, oggi, ho la sensazione che forse vedremo un segnale a favore dell’uso della metoclopramide. In caso contrario, almeno avremo prove al punto che la prossima serie di linee guida potrà commentare il suo utilizzo da parte dei medici”.

