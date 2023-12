Previsioni meteo 27 dicembre 2023: inverno ancora in pausa

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: prosegue la fase di tempo stabile su tutte le regioni grazie alla presenza dell’anticiclone

Le festività natalizie 2023 sono trascorse con condizioni meteo stabili sull’Italia grazie a un robusto promontorio anticiclonico che ha abbracciato l’Italia e gran parte d’Europa. Anche la giornata di oggi non farà eccezione e non avremo variazioni di rilievo a questo scenario. Sulle nostre regioni i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi e il clima risulterà mite specie nelle ore centrali.

Ultimi giorni dell’anno che secondo i principali modelli trascorreranno con condizioni meteo asciutte sempre a causa della presenza vasto anticiclone.

Solo a inizio 2024 è prevista la possibilità di maltempo sulla nostra Penisola con possibilità di neve in montagna.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023.

Al Nord: Tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse specie sui settori costieri e su quelli di pianura. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso, salvo isolati piovaschi sulla Liguria. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Nuvolosità irregolare al mattino specie tra Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità specie sulle zone interne della Toscana, sereno altrove. In serata e in nottata atteso un aumento della nuvolosità bassa su Toscana, Umbria e settori costieri Marchigiani; tempo invariato altrove.Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del tempo stabile con qualche innocuo addensamento specie sulle Isole Maggiori. Tempo che non subirà nessuna variazione anche nel corso delle ore notturne, dove avremo un aumento di nubi basse specie tra Sicilia meridionale e Puglia. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .