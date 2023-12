Per la notte di Capodanno, l’organza plissettata firmata Malo Cashmere

Malo Cashmere propone per le festività natalizie e la notte di Capodanno l’abito smanicato e la gonna ampia in organza plissettata

Malo Cashmere propone per le festività natalizie e la notte di Capodanno l’abito smanicato e la gonna ampia in organza plissettata, sia in elegante grigio che rosso rubino, per un look raffinato e sofisticato.

L’organza è un tessuto leggero che conferisce un aspetto etereo e ricercato. La plissettatura è un’arte che necessita di studio, tecnica e maestria artigianale. Insieme danno vita a capi morbidi, movimentati, che esaltano la figura senza segnarla. Un’allure di grande impatto visivo e allo stesso tempo un senso di grande comfort per chi li indossa.

Abito smanicato realizzato in organza plissettata asimmetrica, arricchito da un gioco di increspature e pieghe bloccate da travette. La spalla larga a tunica dona all’abito un’immagine moderna e raffinata. La fodera in organza liscia è staccabile per consentire di personalizzare l’abito e di giocare con diversi stili e trasparenze. Proposto sia in grigio che rubino.

Gonna ampia realizzata in organza plissettata dalla silhouette asimmetrica, arricchita da un gioco di increspature e pieghe bloccate da travette. Questi dettagli conferiscono al capo un tocco di originalità e dinamicità, creando movimento e volume. Un piccolo cinturino di rifinitura accentua la vita alta e la definisce, mettendo in risalto la figura. Proposta sia in grigio che rubino.

Sia per la gonna che per l’abito, il plissé è arricchito da una leggera stropicciatura che conferisce un effetto asimmetrico ed esclusivo.