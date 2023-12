Grande Fratello: polemiche per il pugno contro il muro di Garibaldi

Uno scambio di battute tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha innescato nuovi malumori al Grande Fratello. Lui tira un pugno al muro e Letizia lo giustifica: è polemica

Neanche le festività natalizie sono riuscite a mettere pace nella casa più spiata d’Italia. La notte della vigilia di Natale gli animi degli inquilini del Grande Fratello si sono nuovamente incendiati per il ‘burattinaio-gate’. Uno scambio di battute tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, infatti, ha scatenato una reazione eccessiva di quest’ultimo, generando un clima molto distante dallo spirito delle feste. Garibaldi, infatti, avrebbe dato un pugno al muro perché infastidito da alcune parole dette dall’attrice. Un gesto molto criticato dal pubblico, ma allo stesso tempo giustificato da alcuni inquilini della casa.

IL ‘BURATTINAIO-GATE’

La notte della Viglia di Natale è esploso il ‘burattinaio-gate’. Marco Maddaloni ha esposto a Beatrice Luzzi i suoi dubbi su Giuseppe Garibaldi, ritenendolo il burattinaio che muove i fili della casa. Poco dopo l’attrice si è avvicinata al bidello, riportando i pensieri del judoka “Mi hanno detto che sei il burattinaio”. Come mostrato in un video della notte diffuso dal Grande Fratello, al momento di andare tutti in confessionale, Beatrice ha nuovamente ripetuto queste parole, appellando Giuseppe anche come il ‘gigolò’ della casa. Da qui la reazione di Garibaldi, che stando al racconto degli inquilini, avrebbe tirato un pugno al muro per la rabbia.

LETIZIA: ‘È NORMALE, LO FANNO TUTTI’

Mentre sui social viene condannato il gesto di Garibaldi, ritenuto eccessivo dai più, in casa c’è chi lo difende. Tra questi, in particolare, Letizia, che parlando con l’amico ha dato il suo parere su quanto accaduto quella notte. “È normale, qualsiasi ragazzo reagisce così quando una roba ti fa andare fuori di cervello. Accumuli, accumuli, accumuli e dopo un po’… qualsiasi ragazzo reagirebbe così. Sai quante volte il mio ex l’ho dovuto… dai. Non parliamo di cavolate, lo fanno tutti ma lo faranno anche i suoi bambini prima o poi (riferendosi ai figli di Beatrice, ndr)”. Le parole di Letizia hanno innescato una polemica sui social, dove nelle ultime ore non si parla d’altro.

A peggiorare la situazione la risposta di Giuseppe, che riferendosi a Beatrice afferma sia “fuori di testa. Ha dei problemi di testa”. Parole piuttosto forti, che hanno spinto la regia a censurare come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).