Genentech sfrutterà l’intelligenza artificiale di Nvidia

L’unità Genentech di Roche ha avviato una collaborazione con il gigante dell’informatica Nvidia in un accordo pluriennale che evidenzia le crescenti speranze dell’industria farmaceutica di utilizzare l’intelligenza artificiale per accelerare il processo di progettazione e sviluppo di nuovi farmaci.

NVIDIA Corporation è un’azienda tecnologica statunitense con sede a Santa Clara (California). Progetta i chip, i sistemi e i software più avanzati per le fabbriche di intelligenza artificiale del futuro.

Collaborando con Nvidia, Genentech prevede di “potenziare in modo significativo” la ricerca esistente sull’intelligenza artificiale e di migliorare potenzialmente il software del progettista di chip, come la sua piattaforma “BioNemo” per la scoperta di farmaci.

“I nostri team si scambieranno continuamente competenze sui progressi della scienza e sui metodi all’avanguardia che stanno emergendo nel campo dell’elaborazione accelerata, dell’IA e della simulazione nell’intero processo di scoperta dei farmaci”, ha dichiarato Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario di Nvidia, in un incontro con i giornalisti.

Lo sviluppo da zero di un nuovo farmaco richiede in media un decennio o più, secondo una stima di PhRMA. Le tempistiche più rapide, come nel caso dei vaccini a RNA messaggero per il COVID-19, si basano spesso su anni di ricerca scientifica che consentono ai produttori di farmaci di superare i punti critici, come la convalida di un bersaglio della malattia e la progettazione di una molecola che abbia i benefici desiderati. Queste fasi possono richiedere molti anni, anche prima che un candidato farmaco raggiunga la sperimentazione umana. Per anni le aziende farmaceutiche hanno valutato se l’IA potesse abbreviare il processo, stringendo partnership con specialisti come Exscientia, Recursion, BenevolentAI e Insitro.

L’interesse è rimasto alto anche quando è diventato chiaro che le tecnologie informatiche disponibili non sono in grado di risolvere tutti i problemi biologici legati alla produzione di un farmaco sicuro ed efficace. I tanto sbandierati farmaci “progettati dall’intelligenza artificiale”, ad esempio, non si sono ancora rivelati le scoperte che erano state inizialmente annunciate.

Genentech è tra le aziende farmaceutiche che hanno scommesso molto sull’IA. Nel 2020 la filiale di Roche ha assunto il biologo computazionale Aviv Regev dal Broad Institute per gestire la ricerca e lo sviluppo iniziale e nel 2021 ha siglato un accordo con Recursion per mappare alcune aree della biologia utilizzando l’apprendimento automatico.

L’accordo con Nvidia, nota soprattutto per i suoi chip di calcolo avanzati, è un’altra scommessa. La collaborazione utilizzerà i dati proprietari di Genentech e quelli disponibili pubblicamente, e si concentrerà sulla scoperta di bersagli precoci e sullo sviluppo di molecole, ha dichiarato John Marioni, vicepresidente senior e responsabile del calcolo di Genentech, nel briefing.

“Sono certo che, lavorando insieme in modo appropriato, potremo accelerare ulteriormente questo processo, sia in termini di scoperta di biomarcatori che di progettazione di studi, e questo ci consentirà di generare dati più rapidamente”, ha dichiarato Marioni.

Le aziende non hanno rivelato informazioni specifiche sui costi della collaborazione, né hanno identificato le aree patologiche che Genentech intende affrontare insieme a Nvidia.Secondo i termini della partnership, Genentech può proporre nuovi progetti nel corso della collaborazione.

Negli ultimi dieci anni Nvidia ha ampliato in modo significativo le sue capacità di imaging e di intelligenza artificiale. L’azienda sostiene che la sua tecnologia è in grado di prevedere le strutture delle proteine e di analizzare le piccole molecole con maggiore precisione e rapidità.

“Sappiamo che l’imaging è alla base di ciò che facciamo in ambito sanitario”, ha dichiarato Powell. “Quindi, che si tratti di imaging di cellule, organi o radiologia, tutti questi dati sono il modo per identificare o scoprire nuovi biomarcatori o per misurare più accuratamente la risposta dei pazienti e gli studi clinici”.

Oltre alle partnership con aziende come Genentech, il ramo venture di Nvidia ha investito in startup biotecnologiche. Negli ultimi sei mesi ha contribuito a finanziare Superluminal Medicines, Genesis Therapeutics e Generate Biomedicines.