Eye Studios sviluppa una nuova metodologia per le startup

Eye Studios si distingue con una metodologia innovativa per il design digitale che consente alle startup di emergere rapidamente nel mercato

Quando ci si trova di fronte a un sito web o a una nuova app, questi devono essere facili da utilizzare o possono essere abbandonate o disinstallate molto facilmente. In un Paese come il nostro, con competenze digitali tra le più basse d’Europa, secondo l’Indice di Digitalizzazione dell’Economia e della Società, è cruciale riuscire a realizzare prodotti digitali funzionali e con un design intuitivo.

Molti di questi prodotti sono poi il frutto del lavoro delle startup innovative e vengono creati dai professionisti di User Experience Design (UX) e di User Interface Design (UI), che devono riuscire a catturare subito l’attenzione degli utenti, generando siti web, app e piattaforme in grado di far incontrare gli obiettivi dell’azienda con i bisogni degli utenti.

Sono proprio questi gli elementi che rendono l’innovazione fruibile agli utenti, ma creare dei prodotti digitali di successo può essere dispendioso e soprattutto può richiedere del tempo.

Tempo che non sempre le startup hanno se vogliono presentare al mercato le loro idee e farsi conoscere. Ecco perché Eye Studios, azienda specializzata nel design di prodotti digitali, dopo aver sviluppato un’esperienza importante con aziende e startup italiane, ha dato vita a una metodologia che permette di creare in poco tempo e in modo agile, prodotti innovativi che permettono ai loro clienti di distinguersi nel mercato

“Quando una startup vuole lanciare il proprio prodotto è importante che questo sia progettato in base ai bisogni di chi lo utilizzerà. Altrimenti, se si scarica un’app che risulta inutile o difficile da usare, questa viene disinstallata nel giro di poco tempo, e riconquistare la fiducia di un utente perso è difficile. Il nostro lavoro sta nel creare dei prodotti che evitano ciò, progettando siti, app o software che rispondono realmente alle necessità del target, facili da utilizzare e funzionali, aiutando aziende e startup ad innovare e crescere” spiega Daniele Lunassi CEO di Eye Studios.

Eye Studios, fondata nel 2018 da Daniele Lunassi, ha lavorato con oltre 90 clienti e più di 30 startup, tra cui anche Restworld, Aiko, Tundr, Deliveristo, Karrycar e dall’esperienza acquisita ha creato un vero e proprio metodo al fine di creare un prodotto in modo rapido ed efficace, l’Eye Studios Design Loop.

Osserva, analizza, sperimenta: il metodo che fa la differenza

Il risultato della metodologia utilizzata da Eye Studios con le startup si basa su tre elementi: l’osservazione degli utenti e del mercato, l’analisi dei dati raccolti per trovare insight e la sperimentazione di soluzioni possibili. Si chiama Design Loop perché la creazione di un prodotto digitale non è un processo lineare, ma passa per queste fasi molte volte nel corso del tempo, in quanto nessun prodotto è perfetto e c’è sempre modo di migliorare.

L’osservazione implica la raccolta di informazioni attraverso la ricerca. Si osservano comportamenti, esigenze e problemi degli utenti, nonché tendenze di mercato e fattibilità tecniche. Si tratta di guardare, apprendere e raccogliere dati senza interferenze.

L’analisi è invece il momento in cui si prendono i dati raccolti e si inizia a dar loro un senso.

Questo implica identificare pattern, scoprire problemi e opportunità per prendere decisioni di design. È una fase di pensiero critico in cui gli spunti vengono trasformati in strategie.

La sperimentazione è infine il momento in cui si creano prototipi e soluzioni di design basate sulle intuizioni acquisite dai primi due passaggi. È una fase creativa ed esplorativa dove si testano e raffinano le idee attraverso mockup, modelli o prototipi.

“Grazie all’ Eye Studios Design Loop, startup e aziende possono migliorare giorno dopo giorno la UX dei loro prodotti digitali, assicurandosi di raggiungere i giusti utenti e di soddisfare le loro necessità nel modo migliore. Con questo processo non solo si riduce il rischio dietro al lancio di un nuovo prodotto, ma si costruiscono le fondamenta per creare un prodotto duraturo e di successo per l’azienda.” conclude Lunassi.