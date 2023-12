Emma a Siena, Elodie a Palermo: ecco gli artisti per il Capodanno in piazza

Capodanno 2023-2024 in piazza. Ecco i 7 concerti più attesi la notte del 31 dicembre: da Emma Marrone che si esibirà a Siena fino ad Elodie live a Palermo

Da Palermo a Torino, passando per Roma e Cagliari. L’Italia si preparano ad accogliere il nuovo anno a suon di musica. Sono tante le città che per il 31 dicembre hanno organizzato una serie di concerti dedicati a chi ha voglia di trascorrere il Capodanno in piazza. Per chi, invece, sceglierà di passare la notte di San Silvestro a casa, potrà contare sul Capodanno di Canale 5 e L’anno che verrà su Rai 1.

CAPODANNO IN PIAZZA: I CONCERTI

ROMA

Roma prepara il grande Capodanno al Circo Massimo. Sul palco si esibiranno tre dei nomi più caldi del panorama musicale contemporaneo: Blanco, Lazza e Francesca Michielin.

PALERMO

Palermo si prepara ad accogliere Elodie. L’artista si esibirà il 31 dicembre sul palco di Piazza Politeama.

TORINO

Torino accoglierà l’anno nuovo con una festa in Piazza Castello. Sul palco, tra gli altri, ci saranno Mace, Lo Stato Sociale e Brenda Asnicar.

CAGLIARI

Cagliari festeggerà il Capodanno con il vincitore di Sanremo 2023. Sul palco di Fiera di Cagliari ci sarà Marco Mengoni.

NAPOLI

Immancabile l’appuntamento con il Capodanno a Napoli. In piazza del Plebiscito si saluterà il 2023 in compagnia dei The Kolors, Enzo Avitabile e i Bottari, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax.

MANTOVA

A partire dalle 22.30 in Piazza Sordello a Mantova ci sarà un concerto gratuito di Madame.

SIENA

Siena si prepara a salutare il vecchio anno con la voce di Emma. L’appuntamento è in Piazza del Campo.