Dott perfeziona il sistema di controllo parcheggio con l’Intelligenza Artificiale. Gli utenti beneficeranno di una maggior accuratezza nel parcheggio di monopattini e biciclette

Dott, operatore leader europeo della micromobilità urbana, migliora ulteriormente il sistema di controllo del corretto parcheggio dei suoi monopattini e biciclette condivisi grazie all’utilizzo della tecnologia AI di Captur.

L’Intelligenza Artificiale esaminerà istantaneamente le foto dei parcheggi inviate dagli utenti di Dott al termine del loro viaggio, in base agli specifici criteri richiesti da ogni città e concordati con le autorità locali. Terminato il noleggio, grazie all’AI, l’utente riceverà un feedback immediato e, in caso di parcheggio scorretto, verrà notificato con una guida su come parcheggiare in modo responsabile. La funzione sostituirà le revisioni manuali che richiedevano molto tempo, ma che rimarranno comunque come supporto alla tecnologia, laddove necessario.

La nuova misura mira a far rispettare le norme locali sui parcheggi e a mantenere i marciapiedi e le strade libere, migliorando l’integrazione dei monopattini e delle e-bike condivise di Dott nel tessuto cittadino. Le immagini dei parcheggi saranno controllate per identificare gli ingressi a case o negozi ostruiti, i marciapiedi occupati, i mezzi ribaltati oppure parcheggiati in strada o fuori dagli stalli di sosta.

Maxim Romain, cofondatore e COO di Dott, ha dichiarato: “Anche se i parcheggi non corretti si verificano solo in una percentuale relativamente bassa di noleggi, sappiamo che possono comunque avere un grande impatto sull’opinione che le persone hanno del nostro servizio. Per tale motivo abbiamo introdotto questa nuova tecnologia capace di risolvere il problema della sosta selvaggia: il miglioramento del rilevamento individuerà all’istante le scorrettezze, aiutandoci a guidare i nostri utilizzatori su dove parcheggiare il veicolo in modo responsabile.”

Inizialmente la nuova funzionalità sarà testata dagli utenti a Grenoble, Madrid e Londra. Anche le immagini dei parcheggi realizzati a Milano, Roma, Padova e Poznan raccoglieranno dati per la sperimentazione, prima che Dott valuti l’ulteriore implementazione della funzione in tutte le sue città, oltre 15 in Italia e 35 in tutta Europa.