Blumosso torna con “Chi l’ha detto?”

Su tutte le piattaforme digitali e in radio Chi l’ha detto?, nuovo singolo di Blumosso. Un brano essenziale, dal ritmo incalzante, che “sa di colore bordeaux”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Chi l’ha detto?, nuovo singolo di Blumosso. Un brano essenziale, dal ritmo incalzante, che “sa di colore bordeaux” e attraverso cui il cantautore salentino sente l’esigenza di rinunciare a piacere agli altri a ogni costo e concentrarsi sul vivere la propria arte.

“È una canzone che ho scritto a maggio, nel pieno dei live legati all’uscita de La Battaglia di Svevia, il mio ultimo disco. Ero solo al pianoforte quella sera, in un locale vicino Taranto, il concerto è stato bello e coinvolgente, ma a un certo punto stavo suonando un brano dell’album che richiede particolare silenzio da parte di chi ascolta, e in quel locale invece c’era vociare. Ricordo d’essermi infastidito, e di ritorno in macchina ho iniziato a riflettere su come probabilmente alla gente non importa più tanto di un certo tipo di musica, quella più introspettiva, ma soprattutto che mancano i luoghi dove suonare particolari canzoni. Perché le persone, quando escono di casa, credo che ormai abbiano solo voglia di divertirsi e ‘muovere il culo’. Non gli serve una canzone che le faccia riflettere.” – Blumosso.

CREDITS

Musica: Simone Perrone (Blumosso) e Matteo “Bemolle” De Beneditis

Testo: Simone Perrone

Prodotto e arrangiato da Matteo “Bemolle” De Benedittis

Batteria: Gianmarco Serra

Basso, chitarre acustiche e tastiere: Matteo “Bemolle” De Benedittis

Chitarre elettriche: Michele Russo

Voce e cori: Simone Perrone (Blumosso)

Registrato e Mixato presso “La Villetta” Lecce

Mix: Marco Ancona

Master: Francesco Guadalupi

CHI È BLUMOSSO?

“Mi chiamo Simone, sono nato e cresciuto a Lecce. Da piccolo giocavo a pallone, ma non ero bravo; un ragazzo più grande mi disse “forse è meglio se ti dedichi ad altro”. Così, un giorno di Scirocco ch’ero al mare con mio padre, mi venne spontaneo provare a imitare il suono delle onde; la cosa è andata avanti per anni. Poi i Beatles e un primo maestro di canto, che come compiti per casa mi assegnava il cercare di scrivere una canzone, hanno fatto il resto”.

Blumosso, nome d’arte di Simone Perrone, è un musicista e compositore italiano. S’inserisce bene nel genere musicale denominato pop d’autore. Il suo primo disco è In un baule di personalità multiple [Cabezon Records/Xo la Factory] del 2018. Nel 2020 esce Conseguenze, un’appendice del disco di debutto, contenente 5 brani aggiuntivi, che chiudono il percorso portato avanti dall’artista attraverso i suoi concerti in teatro e nei live club di tutta Italia (Il Tour in un baule – 2018/2020).

Nel 2021, Blumosso annuncia l’uscita di un mini Ep di tre brani, dal titolo Di questo e d’altri amori [Luppolo Dischi].

Il 12 gennaio 2023 esce il suo secondo album in studio dal titolo La Battaglia di Svevia [Luppolo Dischi/ XO la factory] accompagnato da La battaglia di Svevia Tour.

Blumosso è anche scrittore: del 2015 il suo primo romanzo Spremuta d’arancia a mezzogiorno [Lupo Editore]; nel 2020 il suo secondo lavoro editoriale Schiena Cucita [Kimerik].