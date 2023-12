Se sei uno studente, un imprenditore, un operatore di marketing o uno scrittore, hai bisogno di uno strumento OCR per convertire le immagini in testo. Perché trovi difficile scrivere l’intero testo menzionato nell’immagine.

Puoi utilizzare strumenti basati su OCR che convertono le immagini in testo con solo un paio di clic. Ma potresti aver bisogno di chiarimenti su quale strumento è adatto a te. Abbiamo condotto una ricerca approfondita sugli strumenti OCR. Per questo, abbiamo approfondito l’oceano di strumenti e analizzato più strumenti. Dopotutto, abbiamo scelto quattro strumenti OCR gratuiti per convertire le immagini in testo.

In questo post li elaboreremo tutti sia teoricamente che praticamente.

Cos’è la tecnologia OCR: vista a volo d’uccello

OCR sta per “ Riconoscimento ottico dei caratteri ” ed è una tecnologia innovativa. Come racconta il modulo completo, questa tecnologia funziona per riconoscere testi o caratteri da immagini in formato digitale. Viene utilizzato per il processo di copia del testo o estrazione dalla forma fisica delle immagini.

Molte altre tecniche funzionano per eseguire lo stesso processo (conversione da immagine a testo). Tuttavia, non sono veloci e precisi come l’OCR. Inoltre, questa tecnica è ampiamente applicata per convertire immagini o documenti di qualsiasi tipo in formato elettronico.

4 STRUMENTI OCR GRATUITI PER CONVERTIRE LE IMMAGINI IN TESTO

Questi quattro strumenti offrono approcci diversi, gratuiti e su una varietà di piattaforme. Nel caso in cui desideri convertire un’immagine in testo modificabile, molto probabilmente troverai i migliori strumenti gratuiti basati su OCR di seguito.

Image to text.info è uno strumento online che funziona per estrarre pezzi di testo da foto/immagini, file e ogni tipo di documento. Dopo aver ottenuto i dati stampati dall’immagine, lo strumento di estrazione li converte in testo in formato digitale.

Meccanismo di funzionamento di Imagetotext.info

Il meccanismo di funzionamento dell’estrattore di testo è supportato dall’innovativa “tecnologia OCR”. Quando un’immagine o un documento catturato viene passato attraverso lo strumento, analizza tutta la scrittura o il testo stampato sull’input. Successivamente, lo strumento esegue una conversione del testo o della scrittura rilevata sull’immagine. Durante il processo di estrazione dell’immagine, lo strumento salta tutto lo sfondo e gli altri elementi dell’immagine.

Uso pratico:

“Abbiamo estratto il testo dell’immagine seguente utilizzando lo strumento Imagetotext.info. Lo strumento ci ha fornito un’estrazione accurata”.

La nostra immagine:

In

Il testo che abbiamo estratto: “ Faremo interviste con tutti io dipendenti della nostra azienda . Ci hanno raccontato che esperienza hanno avuto e che tipo di competenza hanno imparato qui.”

Dimostrazione:

Funzionalità dello strumento di conversione da immagine a testo:

Le funzionalità più vantaggiose offerte da image to text.info sono brevemente elencate di seguito:

È in grado di estrarre parti di testo dalle immagini in più lingue , ovvero più di 20 file .

L’estrattore è totalmente gratuito per ogni tipo di utente.

Offre un’interfaccia utente (UI) semplice e facile da navigare.

Supporta dozzine di formati immagine come JPG, TIFF, JPE, ecc.

Image to text di Prepostseo è uno strumento basato su OCR efficiente nel convertire le immagini in testo. Utilizzare lo strumento è molto semplice, devi solo caricare un’immagine/foto nello strumento e premere il pulsante ” Invia “. Lo strumento estrarrà immediatamente tutti i simboli e i caratteri dall’immagine.

Meccanismo di funzionamento dell’immagine al testo di Prepostseo:

Il meccanismo di funzionamento dell’immagine in testo di Prepostseo prevede la tecnologia ML ( machine learning ) e DL (deep learning) monitorata da OCR. Lo strumento riconosce ed estrae ogni parte di testo stampata in input (sia immagine, file o documento) con l’aiuto di una tecnologia all’avanguardia.

Esempio pratico:

“Abbiamo verificato la funzionalità dello strumento di conversione Imagetotext di Prepostseo, inviando l’immagine seguente.”

La nostra immagine:

In

Testo estratto dall’immagine: “ Ci sono diverse opportunità per migliorare le mar capacità quando lavori con un gruppo o una squadra . Tuttavia , a volte potrei dover affrontare delle difficoltà durante questo viaggio .”

Dimostrazione:

Caratteristiche principali di Imagetotext di Prepostseo

Ecco alcune funzionalità principali offerte dall’immagine al testo di Prepostseo:

Questo convertitore da immagine a testo è disponibile in una versione gratuita .

Offre molteplici opzioni per aggiungere immagini e altri tipi di documenti tra cui Incolla, Sfoglia, Inserimento URL, Trascina e rilascia.

Lo strumento è integrato con numerosi altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale utili per la scrittura. Questi strumenti includono Paraphraser, Summarizer, Plagiarism Checker, ecc.

Fornisce un numero illimitato di conversioni ogni giorno.

Garantisce la migliore sicurezza di tutti i documenti scansionati/convertiti.

Imagetotext.io è un altro strumento di estrazione delle immagini gratuito. È progettato per trasformare diversi tipi di cose, inclusi file PDF, documenti scansionati e immagini in formato testo modificabile.

Meccanismo di funzionamento di Imagetotext.io

Il meccanismo di funzionamento dello strumento viene completato nei passaggi seguenti:

Preelaborazione: questa fase prevede il miglioramento della qualità dell’immagine per riconoscere meglio il testo su di essa.

Localizzazione del testo: in questa fase, lo strumento analizza tutte le aree delle immagini in cui si trovano parti di testo.

Confronto dei caratteri: qui, lo strumento di estrazione, comprende i modelli dei caratteri.

Post elaborazione: nell’ultimo passaggio, lo strumento perfeziona i risultati ottenuti. Successivamente, lo strumento finalizza i risultati assemblando tutti i caratteri del testo sull’input (immagine).

Esempio pratico:

Per verificare l’efficienza dello strumento Imagetotext.info , abbiamo estratto l’immagine seguente utilizzando lo strumento.

La nostra immagine:

In

Testo estratto: “La produttività determina la velocità con cui un’attività viene completato . Al giorno d’oggi , ogni azienda sì sta impegnando per razionalizzare / aumentare la propria produttività ”.

Dimostrazione:

Caratteristiche principali dello strumento:

Lo strumento fornisce diverse funzionalità utili, le più importanti tra le quali sono elencate di seguito:

La sua tecnologia avanzata lo rende in grado di estrarre immagini con precisione .

Può convertire tutti i tipi di testo sulle immagini, inclusi termini algebrici, matematici e geometrici.

Ha l’integrazione con molti altri strumenti come JPG in PDF, JPD in Word e PDF in Word.

È accessibile anche in a versione gratuita .

E molti altri…

OCR.best è progettato per trasformare diversi tipi di foto o immagini in formati di testo modificabili. È anche rinomato come trasformatore di immagini. È uno strumento di conversione da immagine a testo innovativo e di recente costruzione nel campo OCR.

Meccanismo di funzionamento di OCR.best:

Il meccanismo di funzionamento di questo estrattore di testo dalle immagini si basa sulla tecnologia OCR avanzata. Quando un’immagine o un documento viene inviato allo strumento, confronta i caratteri/lettere stampati sull’input con i caratteri dei database integrati dello strumento.

Per una corrispondenza/confronto accurato, lo strumento OCR.best mette in gioco la tecnologia OCR . Dopo aver letto veramente tutti i caratteri, lo strumento fornisce ai suoi utenti una forma di testo modificabile. Tuttavia, tutto il processo precedente viene eseguito in modo nascosto.

Esempio pratico:

“Per evidenziare la funzionalità dello strumento, abbiamo passato un’immagine di esempio (mostrata di seguito) attraverso lo strumento. Lo strumento OCR.best ci ha fornito risultati accurati.”

La nostra immagine di esempio:

In

Testo estratto: “ Siamo tutti consapevoli dei problemi di inquinamento che stanno emergendo molto rapidamente in tutto I l mondo . Ciò provoca una grande cambiamento climatici in diversi paesi .”

Dimostrazione;

Caratteristiche principali dello strumento OCR.best:

Nelle sezioni seguenti, abbiamo elencato alcune delle funzionalità dello strumento OCR.best:

È disponibile per l’uso gratuito senza alcuna registrazione.

Lo strumento si basa sulla tecnologia più avanzata dell’OCR , garantendo sempre un’estrazione accurata delle immagini.

È in grado di supportare la conversione di immagini in più lingue .

Fornisce agli utenti una vasta gamma di opzioni di caricamento , ad esempio Drop, Google Drive, Dropbox, Drop, URL diretto, ecc.

Conclusione

Su Internet è disponibile un numero enorme di strumenti basati su OCR. In questo scenario, trovare quello più conveniente e accurato può sembrare un mistero per te.

Per risolvere questo difficile compito, abbiamo condotto un’analisi approfondita di diversi strumenti di conversione da immagine a testo basati su OCR e abbiamo selezionato quattro strumenti OCR gratuiti e credibili per convertire le immagini in testo. Puoi sceglierne uno qualsiasi.