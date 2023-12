Walter Cerfeda nelle librerie e online con “Vivere a viso aperto”

Si intitola “Vivere a viso aperto” il nuovo libro di Walter Cerfeda, economista e scrittore, edito da Il Raggio Verde. Ambientato negli anni Settanta, tra l’Italia, la Svizzera e la Spagna, il romanzo indaga il rapporto sulla libertà in relazione ai contesti in cui si vive, familiari, sociali, professionali e politici.

La libertà è sempre figlia del pensiero di ogni essere umano. Ma se pensare è libertà, le azioni originate dal proprio pensiero devono riuscire a trovare un equilibrio con il pensiero degli altri per permettere la convivenza civile. Nel tempo che stiamo attraversando (globalizzazione, crisi, covid, guerra) l’accumulo di impotenza ha generato prima rabbia, poi rancore e infine sempre più intolleranza e cattiveria, la cui ultima involuzione, specie sul piano politico, è quella della perfidia.

Diviso in quattro parti, la narrazione ripercorre le vicende dei protagonisti, Luis Heredero e Gianni Cassano, la loro amicizia attraversa la dittatura franchista, il tema sempre attuale dell’emigrazione per ritrovarsi, dopo gli eventi drammatici della pandemia e della guerra in Ucraina, a tirare le somme del proprio vissuto guardando al futuro incerto che ci attende. L’opera in copertina è CIRCEO” tecnica: polimeri fusi su legno, 20 x 31 cm, 2020 di Carla Sello.

Cenni biografici

Nato a Bari nel 1947, Walter Cerfeda vive tra le Marche e il Salento. Narratore e saggista, ha vinto nel 1967 il Premio “Firenze” con il libro “Il diaframma dell’infelicità” (ed. Kursaal), pubblicando in seguito “L’altra faccia della rifondazione” e “L’accordo della discordia” (Ediesse 1988); “Un nuovo contratto sociale” (Ediesse 1992); “Lunedì” (Albatros 2009); “I pupari “(Albatros 2009), opera finalista al Premio “Mario Soldati”, menzione d’onore al Premio “Le Muse” di Pisa, terzo posto per opera inedita al Premio “Città di Castello”; “Solstizio d’inverno” (Albatros 2010); “Senza preavviso” (Manni 2012); “La nuova Europa” (Ediesse 2013); “Domani” (Albatros 2014). Per i tipi de Il Raggio Verde edizioni sono stati pubblicati “Allegoria” (2016), “Coprifuoco. La Primavera araba, l’Isis, i barconi e Noi”, 2018, “Discorso sull’economia nel tempo del sovranismo”, 2019, “Cristalli” (2021). Nel 2020 è stato insignito del Premio Marzano. Nel 2022 ha pubblicato il saggio di economia “Alla fine della notte” ed. Riace. Collabora con numerose riviste nazionali e internazionali.