Previsioni meteo 26 dicembre 2023: Santo Stefano con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, martedì 26 dicembre 2023: anticiclone ancora protagonista dello scenario sulle nostre regioni

Dopo la Vigilia e il giorno di Natale trascorsi con condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate sull’Italia grazie all’alta pressione, anche a Santo Stefano la musica sarà la stessa. Nella giornata di oggi infatti, con l’anticiclone dominante, non avremo variazioni di rilievo. I cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e saranno possibili isolate piogge solo lungo le aree costiere tirreniche centro-meridionali. Anche i prossimi giorni secondo i principali modelli trascorreranno con condizioni meteo asciutte sul Mediterraneo centrale a causa del vasto anticiclone. Vortice polare che però entro l’inizio di gennaio potrebbe iniziare ad indebolirsi con possibilità di maltempo sulla nostra Penisola. Nessuna particolare ondata di freddo in vista per ora ma dovrebbe tornare la neve in montagna.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 26 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli nuvolosi si tutte le regioni. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi orientali con neve oltre i 1500-1700. In serata e in notta tempo in peggioramento con piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve a quote medie sui rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi compatte su tutte le regioni con possibili deboli precipitazioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1700-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge lungo i settori tirrenici e la Sicilia settentrionale. In serata non sono attese variazioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .