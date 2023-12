“Notti nere” è il nuovo singolo degli Ave Quasàr

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo degli Ave Quasàr dal titolo “Notti Nere“, pubblicato per Ohimeme

Fuori su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo degli Ave Quasàr dal titolo “Notti Nere” (pubblicato per Ohimeme – www.ohimeme.com), il capitolo del duo che fonde cantautorato ed elettronica. In un universo di algoritmi, numeri e regole ferree per rientrare in playlist e per scalare i social, il power duo di Alessandria formato da Luca Grossi e Fausto Franchini, torna con un mix unico di generi, che vanno dall’alternative rock alla techno, passando per influenze à la Iosonouncane e Verdena, e tratti lo-fi. Incatalogabili, senza genere, senza posto.

Benvenuti in un nuovo tunnel sonoro e ossessivo, come il canto notturno di una sirena in un club berlinese: una nuova ossessione raccontata come solo gli Ave Quasàr sanno fare, immergendoci in una tristezza inevitabilmente ballabile. Possiamo insomma ballare “Notti nere” in un club oppure su un dance floor privato che appartiene ai nostri momenti più intimi. Trasformare quella che potrebbe essere una prigione in una piccola oasi è possibile. Lo abbiamo già fatto.

